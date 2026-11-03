Elecciones en Estados Unidos 2026: cuándo fue el voto anticipado de Donald Trump y qué declaró al hacerlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votó de manera anticipada en Florida el pasado sábado 24 de octubre para las elecciones de mitad de mandato. Es martes 3 de noviembre se abrieron todas las urnas, en las que su Partido Republicano lucha por mantener el control del Congreso.

Trump y su esposa, Melania, emitieron su sufragio antes de una aparición del presidente en un mitin de campaña en el estado sureño de Georgia.

Qué dijo Donald Trump al votar en las elecciones de medio mandato

Consultado por la prensa sobre la corrupción como uno de las principales preocupaciones de los votantes, Trump aseguró que los republicanos estaban «firmes en sus convicciones» al respecto.

«Deberían fijarse en la verdadera corrupción, es corrupción demócrata«, dijo en su puesto de votación en Palm Beach, cerca de su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

EL discurso de cierre de Donald Trump antes de las elecciones

Desde la reanudación de la acción militar contra Irán hasta impugnaciones electorales y contraataques frente a las investigaciones demócratas, el plan de Trump después de las legislativas podría implicar disrupciones en todos los frentes.

Analistas advierten que, en los más de dos años que le restan de mandato, Trump podría mostrar su versión más vengativa. «No hay nada en la historia que indique que vaya a decir: ‘He sido derrotado, mi tiempo ha terminado’. Cada vez que Trump se ha visto acorralado, ha levantado más la voz y ha salido peleando», dijo a la AFP Peter Loge, director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.

En su discurso de cierre de campaña para las legislativas, Trump apenas mencionó políticas y habló más bien de la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, así como otros planes para embellecer Washington. Trump ha expresado abiertamente su deseo de dejar su propia huella física en Washington. «Tenemos muchos grandes proyectos previstos para Washington», dijo el lunes en el estanque reflectante.