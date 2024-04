Las últimas novedades de Star Wars Outlaws, uno de los juegos más esperados del 2024

Xbox y Ubisoft publicaron el nuevo tráiler de Star Wars Outlaws, uno de los videojuegos más esperados del 2024. Además se confirmó la fecha de lanzamiento y se revelaron detalles inéditos de la historia del juego.

Ambientado entre el episodio V The Empire Strikes Back y el episodio VI Return of the Jedi, Star Wars Outlaws estará protagonizado por la astuta Kay Vess, quien junto a su fiel compañero Nix deberán intentar realizar uno de los mayores robos de la galaxia para ganar su libertad, explicaron desde XBox Argentina.

Así, en el último trailer se brindó un pantallazo de la historia de Kay Vess y Nix y se presentó también al villano principal del juego, Sliro, entre otras novedades.

Star Wars Outlaws: cinco revelaciones del tráiler

Los sindicatos criminales

Kay y Nix tendrán que viajar a los confines del inframundo galáctico y construir su reputación con organizaciones criminales legendarias como Pyke Syndicate, Hutt Cartel, Crimson Dawn y Ashiga Clan, un nuevo sindicato creado. Mientras roban bienes costosísimos, se infiltran en lugares secretos y engañan a los enemigos, los jugadores deberán considerar de qué manera sus elecciones pueden afectar su situación en cada sindicato.

Nuevos planetas

El trailer reveló nuevos planetas y ubicaciones que Kay y Nix explorarán a lo largo de su viaje. Como Kay, los jugadores podrán explorar Canto Bight, Tatooine, Kijimi, Akiva y una nueva incorporación a la galaxia de Star Wars, Toshara. Desde las selvas húmedas de Akiva hasta la sabana azotada por el viento de Toshara, cada uno de estos lugares ofrece una experiencia única y una gran variedad de posibilidades de juego.

Sliro y la recompensa por la cabeza de Kay

El tráiler de la historia ofreció un vistazo más detallado de Sliro, el antagonista del juego y la razón por la que Kay necesitará aventurarse a través del Borde Exterior para liberarse de una recompensa que la persigue. Sliro es una de las élites de la galaxia, vive en Canto Bight y lidera su propio sindicato: Zerek Besh. Tras de un trabajo fallido, Sliro ofrecerá una recompensa por la cabeza de Kay y contratará a Vail, uno de los mejores cazarrecompensas del Borde Exterior, para atrapar a Kay.

Jaylen le da a Kay una oportunidad

En el tráiler, Jaylen, un traficante de armas y maestro criminal que ha realizado golpes durante años le dará a Kay la oportunidad de comprar su libertad. Él ve potencial en Kay, por lo que le ofrecerá un importante robo que la marcará para el resto de su vida, permitiéndole a Kay cumplir su sueño de vivir una vida libre y encontrar su lugar en la galaxia.

Lanzamiento

Star Wars Outlaws se lanzará para consolas Xbox Series X|S el viernes 30 de agosto 2024 y ya está disponible para preventa desde la web de Microsoft Store para Xbox.