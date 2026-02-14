Latam-GPT, el modelo regional que busca reducir sesgos

Chile lanzó esta semana Latam-GPT, un proyecto destinado a entregar a América Latina su propio modelo de inteligencia artificial, en un sector dominado por grupos estadounidenses. El objetivo es limitar ciertos sesgos observados en los sistemas actuales.

El proyecto es impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), una corporación privada con financiamiento público.

Latam-GPT cuenta con el apoyo de universidades, fundaciones, bibliotecas, entidades gubernamentales y organizaciones civiles de países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina.

Latam-GPT quiere romper «prejuicios» y evitar que la representación de América Latina en el resto del mundo «se vea todo igual», dijo el ministro de Ciencias de Chile, Aldo Valle.

La región «no puede ser solo usuaria o receptora pasiva de los sistemas de inteligencia artificial. Eso puede tener como consecuencia perder buena parte de nuestras tradiciones», agregó.

A pesar de su nombre, esta herramienta no es un chat con el que se puede interactuar. Se trata de una «gran base de datos» entrenada a partir de información de la región, que puede servir para desarrollar aplicaciones tecnológicas, explicó el ministro.

El desarrollo de los grandes modelos de IA se concentra principalmente en Estados Unidos, China y Europa. Además de Latam-GPT, han surgido otras alternativas, como SEA-LION del sudeste asiático o UlizaLlama en África, más enfocadas en sus propias culturas.

Para entrenar a Latam-GPT se reunieron más de ocho terabytes de información, equivalentes a millones de libros.

Esta IA se creó con apenas 550.000 dólares de financiamiento, provenientes principalmente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de recursos propios, además de convenios con otras instituciones.

Su primera versión se desarrolló en la nube de Amazon Web Services, pero en el futuro será entrenada en un supercomputador que debe ser montado en la Universidad de Tarapacá en el norte del país y que costó casi 5 millones de dólares.

«Los modelos desarrollados en otras partes del mundo, si bien tienen datos de Latinoamérica, son una proporción bastante pequeña«, aseguró Álvaro Soto, director del Cenia.

En esta etapa, la información del modelo está principalmente en español y portugués, aunque el objetivo es incorporar también contenidos en lenguas indígenas del continente.

Sin embargo, «no hay ninguna posibilidad de que Latam-GPT pueda competir contra los grandes modelos de IA», aseguró Alejandro Barros, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

Para el académico, la diferencia presupuestaria es clave, ya que otros proyectos tienen «cientos de millones de dólares y en algunos casos miles de millones de dólares para infraestructura».

El futuro

Latam-GPT es una plataforma gratuita que debe servir para desarrollar aplicaciones y tecnología «más específicas para la región», dijo Soto. Un ejemplo de ello podría ser herramientas digitales para «hospitales con problemas logísticos o de uso de recursos médicos».

Una de las primeras empresas en utilizar Latam-GPT será la chilena Digevo, que desarrollará robots conversacionales especializados en servicio al cliente para aerolíneas o empresas de comercio.

Estas empresas «están muy interesadas en que sus usuarios se expresen y reciban respuestas en lenguaje local«, afirmó Roberto Musso, director de Digevo, compañía dedicada a desarrollar aplicaciones digitales.

Según Musso, Latam-GPT otorga la capacidad para reconocer «jergas, modismos y hasta la velocidad de hablar» y evitar «problemas de sesgos» que pueden generarse en otros modelos de IA.

La disputa por la soberanía digital

En un contexto en el que los grandes modelos de inteligencia artificial están dominados por Estados Unidos, China y Europa, Latam-GPT representa un intento de América Latina por construir una IA con identidad propia.

El proyecto busca reducir sesgos culturales, incorporar jergas y realidades locales y evitar que la región sea solo consumidora pasiva de tecnologías externas. Además, puede impulsar aplicaciones específicas para sectores como salud, educación o servicios, y abrir el debate sobre soberanía tecnológica y preservación de lenguas y tradiciones en la era digital.

