Qué pasó con ChatGPT: la herramienta de Inteligencia Artificial tuvo fallas en todo el mundo 

ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial más popular del mundo, experimentó graves problemas este martes.

Usuarios de todo el mundo reportaron en redes sociales que desde las 17.20 hasta las 18:00 el chatbot de OpenAI no respondió a las consultas ni a los pedidos de generación de imágenes.

Desde OpenAI, empresa de Sam Altman, creadora del modelo de lenguaje generativo, no informaron los motivos del incidente.

Según el sitio Downdetector.com, la caída fue mundial, con reportes de problemas en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, España y Nueva Zelanda.

Desde las 18.00 h. el servicio de la aplicación de IA comenzó a restablecerse.

Opciones de chatbots con IA gratuitos para usar mientras ChatGPT está caído

La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida y muchas personas usan a diario chatbots para su trabajo o tareas diarias. Mientras ChatGPT está caído, te damos algunas opciones gratuitas para usar:

Google Gemini: la inteligencia artificial de Google se conecta a internet y brinda respuestas sobre noticias actuales, puede crear imágenes y responder sobre todos los temas.

Copilot: el chatbot de Microsoft tiene cada vez más usuarios. Es gratuita y muy fácil de usar.