Los 3 celulares baratos de Motorola más vendidos en Mercado Libre, con precios desde $200.000 

El mercado de celulares en la Argentina tiene como protagonista principal a un consumidor que busca maximizar el valor de cada peso invertido. En ese contexto, la plataforma de Mercado Libre es un barómetro del éxito comercial de cada celular.

Al observar el ranking de los celulares más vendidos de Motorola, uno de los fabricantes con mayor presencia histórica y en ventas en la Argentina, en la segunda semana de enero de 2026, se comprueba que los modelos G05, E15 y G15 encabezan las preferencias en Mercado Libre.

Motorola Moto G05

La versión de este celular de 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, en color verde, es el más vendido de esta marca en Mercado Libre, con una alta calificación de 4,8 sobre 5 basada en 5759 opiniones. Su precio es de $261.919, con la opción de pagarlo en 12 cuotas de $21.826,58.

Motorola Moto E15

El modelo de este celular en su versión en color azul, con 64 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM, es el segundo más vendido de Motorola en Mercado Libre con una calificación promedio de 4,7 de 5 basada en 7273 opiniones.

Su precio de lista es de $199.999, pero al momento del relevamiento de tenía un 10% de descuento, quedando en $179.261. Se puede adquirir al mismo precio financiado en 9 cuotas de $19.917,89.

Motorola Moto G15

El modelo de este celular en su versión de 256 GB y 4 GB de RAM, en color naranja, es un producto destacado, siendo el tercero más vendido de la marca en Mercado Libre, con una alta calificación de 4,7 sobre 5 basada en 1810 opiniones. Su precio es de $279.999, con la opción de 6 cuotas de $63.401,11.