Martina, una comunicadora con alma de “TikToker”

Acumula más de 18 millones y medio de reproducciones, algo así como si la población total de Chile hubiera visto sus videos al menos una vez. Tiene más de 57 mil seguidores, el equivalente a una Bombonera repleta. Suma más de un millón y medio de me gusta. Y, para conseguir estas cifras impresionantes, bastó con subir unicamente 43 videos. Las estadísticas de Martina Zuran en TikTok son, huelga decirlo, impactantes.





La joven nacida en Capital Federal pero criada en Río Negro (sobre todo en Roca) se convirtió en una referente de la red social de videos cortos. Y no lo hizo a cualquier precio: lo hizo, además, como parte de una estrategia. Una apuesta a largo plazo que parece ir por los carriles correctos, y que demuestra que la planificación es una herramienta fundamental.

“Empecé en TikTok con una idea de crear a futuro un trabajo más freelance para mí, y poder el día de mañana no trabajar en una empresa periodística”, explica Martina, que tiene muy claro los objetivos que persigue. Agrega que “hoy estoy haciendo una pasantía en El Cronista y creo que está bueno trabajar en una empresa porque se aprenden un montón de herramientas: yo todavía no me recibí y me falta un poco. La motivación era algún día hacer el contenido que yo quiero y cubrir los temas que me gusten, porque muchas veces los medios tienen temas que no se pueden tocar. Y así empecé con TikTok, que es una plataforma generosa en cuanto a visualizaciones y alcance. Temas como el caso de Fernando Báez Sosa me interesan muchísimo, y subí algo a ver qué pasaba. Ahí surgió esto de la gran cantidad de reproducciones y debates en el video, que era un poco por el tema en sí”.



Una estrategia bien pensada



Durante el caso de Fernando Báez Sosa, Martina subía resúmenes de las distintas jornadas del juicio, con una duración de entre uno y tres minutos, donde explicaba con simpleza todo lo que había ocurrido. Y así como subían las reproducciones subían los comentarios, con mucha gente de toda Latinoamérica agradeciéndole por explicar “de forma sencilla” lo sucedido. Así ocurrió también con el caso de Lucio Dupuy, el de Lucía Pérez y el de Madeleine McCan, por ejemplo. Pero así como charla de esos temas e intercambia comentarios con sus seguidores, también ha subido contenidos de fútbol o hasta de puntos turísticos de nuestra provincia.

Nada es casual en esta historia. Martina la “pegó” en TikTok, pero no fue suerte. Fue una combinación: su talento para resumir y contar historias, su pasión por el periodismo, su deseo de cubrir temas relevantes y, además, su trabajo previo. En este sentido, señala que “para un trabajo de la facultad investigué mucho el algoritmo de TikTok, y seguí todos los consejos: no producir mucho los videos, hacerlos cortos para que no sea un bodrio mirar un video de 3 minutos de alguien hablando, todas esas pequeñas cosas. Y después bueno, una vez que la pegué con un video, seguir esa línea. Quizás si mañana decido hacer un video de Get Ready With Me (denominados GRWM en esta red, son videos donde la protagonista muestra cómo se prepara estéticamente para algún evento) para ir a trabajar, no lo va a ver nadie. Entonces es seguir la misma línea de contenido que se que le va a interesar a la gente que me empezó a seguir por el caso de Fernando”.



18 millones y medio de reproducciones acumula en TikTok, una cifra increíble.



Como toda plataforma emergente, la red de los videos tiene sus pro y sus contra. “La ventaja es la viralización: hoy con un video de TikTok tengo por ejemplo 4 millones y medio de reproducciones. Y quizás alguien que lo está viendo el día de mañana te puede dar una oportunidad laboral. En cuanto a desventajas, hoy TikTok no está monetizado en Argentina. Yo puedo tener 10 millones de reproducciones y no me va a dar un ingreso monetario. Pero sí me pasó con las coberturas de estos casos que me llegaron algunas propuestas de trabajo, que me sirven aunque quizás no en este momento. Pero sé que a futuro, de ser constante, me puede llegar algo que me interese como para conseguir un trabajo de eso”, analiza.

Pero, ¿cuántas propuestas trae el éxito en redes? En su caso, Martina explica que “yo estoy en la UCA, y la facultad tiene convenio con muchas empresas, entonces mis ofertas de trabajo vienen mucho de ese lado. Pero sí pasa que creando contenido te llegan ofertas de trabajo que, si hubiera empezado a trabajar desde casa o de un medio más chico, no lo hubiera logrado. Pero todavía es muy prematuro mi tema con TikTok, empecé y me fue bien, y justo se me rompió el teléfono. Y pagás un poco las consecuencias porque TikTok requiere que estés todos los días ahí, con contenidos diarios. Se vuelve difícil, porque si bien la producción lleva mucho menos tiempo que una produción para Instagram por ejemplo, se requiere que estés, que contestes los comentarios, que tengas ideas para subir videos sobre temas relacionados a quienes te siguen… Por ahí tenés 3 millones de visualizaciones en un video y, en el próximo, tenés 1.500”.





Por último, al ser consultada sobre si su círculo la alienta a convertirse en influencer, asegura que uno de los casos es su padre. “Me lo dice mucho mi viejo, que es un periodista frustrado, su sueño es ser mi productor periodístico (risas). Pero siento que me faltan muchas herramientas en cuanto a conocimiento. Yo empecé la Licenciatura diciendo que, al terminar, quería hacer periodismo deportivo. Y en el medio me di cuenta que el periodismo deportivo no me gustaba tanto como otras cosas. Pero si siento que me quedo afuera de muchas cosas, para lanzarme a hablar de algún tema no puedo no saber. Apunto a hacerme más conocida por mi nombre en lo que es periodismo, pero no sé si tan ahora, porque quizás sería una desventaja para mí en lo académico. Me quedan muchas cosas por aprender todavía”.

Esa última frase refleja, en gran parte, la forma en la que Martina se maneja. Tiene las cosas claras y una meta fija en el horizonte, y sigue creciendo. Sus números y su talento la avalan. Y, con menos de 50 videos subidos, queda claro que aún hay mucho por descubrir.