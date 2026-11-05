Ni bloquear ni dejar de seguir: cómo evitar que alguien vea tus historias de Instagram

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas para compartir fotos, videos y momentos cotidianos. Sin embargo, no siempre queremos que todas las personas que nos siguen tengan acceso a cada historia que publicamos.

Lo que muchos usuarios desconocen es que la aplicación ofrece una herramienta que permite ocultar las historias a contactos específicos sin bloquearlos, eliminarlos de los seguidores ni dejar de seguirlos.

Esta función resulta especialmente útil para quienes buscan mantener cierta privacidad frente a compañeros de trabajo, conocidos, familiares o cualquier persona con la que prefieran compartir menos contenido.

Además, Instagram no envía una notificación cuando alguien es incluido en la lista de personas que no pueden ver las historias.

Instagram: cómo ocultar tus historias a una persona sin bloquearla

La función está disponible desde la configuración de privacidad de Instagram y puede utilizarse tanto en Android como en iPhone.

Para activarla, hay que seguir estos pasos:

Abrí Instagram desde tu celular. Ingresá a tu perfil. Tocá el menú de las tres líneas horizontales, ubicado en la parte superior derecha. Buscá la sección Quién puede ver tu contenido. Seleccioná Ocultar historia y videos en vivo o la opción equivalente que aparezca en tu versión. Ingresá en Ocultar historia y videos en vivo a. Buscá y seleccioná las cuentas que querés excluir.

Una vez realizado el ajuste, esas personas dejarán de poder ver tus historias y transmisiones en vivo mientras permanezcan en la lista.

Los nombres de los menús pueden cambiar ligeramente según las actualizaciones de la aplicación.

¿Instagram avisa cuando ocultás una historia?

Una de las dudas más frecuentes es si la otra persona recibe alguna notificación.

La respuesta es no: Instagram no informa directamente a los usuarios cuando alguien decide ocultarles sus historias.

La persona podrá continuar siguiendo tu perfil y viendo otros contenidos que tenga permitido consultar.

Sin embargo, esto no significa que sea imposible que advierta la ausencia de historias por otros medios.

Por ejemplo, podría enterarse si otra persona le muestra una publicación o si accede desde otra cuenta que no esté incluida en la lista de exclusión.

Por eso, esta función es una herramienta de privacidad, pero no garantiza que el contenido permanezca completamente desconocido para quienes fueron excluidos.

Qué pasa con tus fotos y publicaciones cuando ocultás las historias

Es importante conocer una diferencia fundamental: ocultar las historias no equivale a bloquear una cuenta.

Cuando utilizás esta función, la persona seleccionada deja de ver tus historias y transmisiones en vivo, pero puede seguir accediendo a otros contenidos de tu perfil según la configuración de privacidad.

Esto significa que podrá continuar viendo tus publicaciones del feed y tus reels si tiene acceso a ellos.

También podrá enviarte mensajes, comentar o interactuar con tu cuenta de acuerdo con los permisos que tengas establecidos.

Si querés limitar otro tipo de interacciones, Instagram dispone de herramientas diferentes, como restringir, silenciar o bloquear.

Mejores amigos de Instagram: otra forma de elegir quién ve tus historias

Además de ocultar historias, Instagram cuenta con la función Mejores amigos, que permite compartir determinados contenidos solamente con un grupo de personas elegido por el usuario.

La principal diferencia está en cómo se selecciona el público.

Ocultar historias: publicás una historia y excluís a determinadas cuentas.

Mejores amigos: compartís una historia exclusivamente con las personas que integran tu lista.

Para utilizar esta última opción:

Ingresá a tu perfil de Instagram. Abrí el menú de configuración. Buscá la opción Mejores amigos. Agregá las personas con las que querés compartir contenido. Al publicar una historia, seleccioná Mejores amigos en lugar de compartirla con el público habitual.

Las historias destinadas a esta lista se identifican mediante un círculo verde.

Instagram tampoco envía notificaciones cuando agregás o quitás a alguien de Mejores amigos, aunque quienes reciben ese contenido pueden reconocer que fue compartido con esa audiencia.

Cómo volver a mostrar tus historias a una persona

El ajuste no es permanente y puede modificarse en cualquier momento.

Si decidís que una persona vuelva a tener acceso a tus historias, solamente tenés que regresar a la sección Ocultar historia y videos en vivo y quitar su cuenta de la lista.

A partir de ese momento, podrá ver las historias disponibles para su audiencia, según las condiciones de privacidad de tu perfil.

No es necesario enviar una solicitud nueva ni volver a seguir a esa persona.

¿Conviene tener una cuenta privada en Instagram?

Si el objetivo es controlar quién puede acceder al contenido, también es recomendable revisar la configuración general de la cuenta.

Cuando un perfil es privado, solamente los seguidores aprobados pueden acceder a sus publicaciones y a las historias compartidas con la audiencia habitual.

En cambio, en una cuenta pública, el contenido puede estar disponible para personas que no siguen el perfil, salvo que existan restricciones específicas.

Tener una cuenta privada y utilizar las herramientas de control de historias permite administrar mejor quién accede a cada publicación, aunque ningún ajuste impide por completo que otra persona comparta lo que puede ver.

El ajuste de Instagram que ayuda a cuidar tu privacidad

Las redes sociales ofrecen cada vez más opciones para decidir qué compartir y con quién.

En Instagram, la posibilidad de ocultar historias permite mantener el contacto con determinadas personas sin que necesariamente tengan acceso a todos los momentos de la vida cotidiana.

La clave está en conocer las herramientas disponibles y revisar periódicamente la configuración de privacidad.

Con unos pocos pasos, es posible elegir quién puede ver tus historias, crear una lista de mejores amigos y adaptar la experiencia en la red social a tus preferencias personales.