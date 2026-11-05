Stefano Di Carlo sigue picante con la AFA y marcó la cancha: «La casa de la Selección es River»

Stefano Di Carlo volvió a decir presente en los medios, horas antes del partido de River contra Aldosivi, en Mar del Plata, y siguió con declaraciones picantes. Ahora, el presidente habló en Radio La Red y tocó el tema de la designación de La Bombonera para el amistoso entre Argentina y Uruguay en la fecha FIFA de noviembre.

“No me molesta que Argentina y Uruguay se juegue en La Bombonera. Obviamente la casa de la Selección fue, es y va a ser siempre River. Después hay cuestiones excepcionales que ocurren, muchas veces también se ha salido de River y no me parece resonante, pero sí creo que a veces cuando las personas creen ser más importantes que la historia, la fuerza de las instituciones, cometen un error“, sentenció Di Carlo.

En la misma línea y algo molesto, completó: “El lazo entre River y la Selección Nacional es indivisible. La centralidad que tiene River y su estadio, en lo que refiere a la Selección, es parte de la historia, de la identidad del fútbol argentino y del seleccionado nacional. Quien crea que está por encima de esa historia y esa fuerza, creo que comete un error“.

«No tengo relación con Ramón Díaz»

En otro tramo de la charla se refirió al director técnico que hace tiempo suena en los pasillos del Monumental y fue categórico: «No tengo relación con Ramón Díaz. Simplemente cuando llegamos en 2013 yo estaba al frente del departamento de comunicación y tuve dos o trés cafés para designar al jefe de prensa del plantel. Nunca más hablé con él desde aquel entonces”, dijo Di Carlo.

Sobre la posible designación del riojano como DT: “Siempre vamos a hacer lo que sea mejor para el club, pero lo que no te puede llevar puesto en estos lugares es la presión y la locura generalizada”.