El riesgo país alcanzó los 918 puntos al ritmo de Wall Street previo al feriado largo por la visita del papa León XIV

El riesgo país en Argentina volvió a superar los 900 puntos este jueves 5 de noviembre. (Foto: gentileza)

El riesgo país saltó este jueves a 918 puntos básicos, 66 más que el cierre del miércoles, y volvió a superar la barrera de los 900. La suba, de 7,7%, se dio en una jornada de caídas generalizadas en Wall Street y con los activos argentinos en baja.

Con este dato, el índice que elabora JP Morgan suma cinco ruedas consecutivas en alza y acumula 131 puntos en lo que va de noviembre, según los registros de Rava Bursátil. Es además su valor más alto del último año: en octubre había subido casi 30% y desde el piso de 402 puntos de julio ya más que se duplicó.

Riesgo país Índice de JP Morgan para la Argentina, en puntos básicos. Cierres diarios. 918 puntos +66 (+7,7%) Dato intradiario del jueves 5 de noviembre a las 13:03. Cierre anterior: 852 puntos. 1M 3M 6M En 2026 1 año Fuente: Rava Bursátil. El último punto es intradiario y puede cambiar al cierre.

Bonos en dólares, Merval y dólar: cómo operó el mercado argentino este jueves

Los bonos en dólares retrocedían en toda la curva, con las caídas más fuertes en los títulos de mayor plazo. El AE38D perdía 3,7%, el GD46D 3,4% y el AL35D 2,7%, mientras que los más cortos, como el AL30 y el GD30, cedían entre 1,2% y 1,6%.

El S&P Merval caía 3,9%, a 84.779 puntos, y medido en dólares bajaba 3,7%. En Nueva York, el ADR de Mercado Libre se desplomaba 14,9% tras presentar su balance trimestral. Entre las energéticas con peso en Vaca Muerta, YPF cedía 3,7%, TGS 3,5% y Pampa Energía 0,5%, y solo Tenaris (+3,7%) y Globant (+2,6%) operaban en alza.

Dólar hoy Cotizaciones del jueves 5 de noviembre, a las 13. En pesos por dólar y variación en porcentaje. Tipo Precio Día Mes Año Mayorista Mercado de cambios $1.546,00 – +0,8 +6,1 Oficial Minorista $1.570,00 – +0,6 +6,1 Tarjeta Consumos en el exterior $2.041,00 – +0,6 +6,1 MEP Bolsa $1.581,54 -0,2 +0,5 +6,8 CCL Contado con liquidación $1.683,75 +0,5 +1,8 +10,4 Cripto Plataformas cripto $1.676,81 -0,2 -0,6 +8,7 Brecha del CCL con el oficial 7,2% Brecha del MEP con el oficial 0,7% Fuente: Rava Bursátil. Datos de media jornada; pueden cambiar al cierre.

En el mercado cambiario, el dólar contado con liquidación subía 0,5%, a $1.683,75, y el dólar MEP bajaba 0,2%, a $1.581,54. El oficial se mantenía en $1.570, con lo que la brecha con el CCL rondaba el 7%.

Wall Street, el petróleo y cinco días sin bancos por la visita del papa León XIV

El castigo a los activos argentinos coincidió con una fuerte caída en Wall Street, encabezada por las tecnológicas y los semiconductores. El retroceso borró el rebote del miércoles, que había seguido al triunfo demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos, mientras el petróleo Brent volvía a subir y se acercaba a los US$ 97.

El mercado local entra ahora en una pausa prolongada. El viernes no habrá bancos ni operaciones de contado inmediato por el Día del Bancario; el lunes 9 es feriado nacional por la visita del papa León XIV, y el martes 10 el Banco Central dispuso feriado bancario en todo el país. La actividad se retoma el miércoles 11, el mismo día de la próxima licitación del Tesoro.