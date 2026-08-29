PlayStation Plus suma cuatro juegos en septiembre: acción, béisbol, aventura y RPG

PlayStation prepara una nueva renovación de su catálogo de juegos mensuales. Desde el martes 1 de septiembre y hasta el lunes 5 de octubre, los miembros de PlayStation Plus podrán acceder a cuatro títulos que recorren géneros muy diferentes: acción táctica, deportes, aventura cooperativa y rol de inspiración clásica.

Los cuatro juegos que llegan a PlayStation Plus

La principal apuesta de acción es Sniper Elite: Resistance, disponible para PS5 y PS4. El juego lleva la serie a la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, con una historia que transcurre en paralelo a Sniper Elite 5. El sigilo, los disparos de precisión y el combate táctico vuelven a ser los ejes de la experiencia.

La campaña puede jugarse en modo cooperativo y también regresa el modo Invasión del Eje, que permite entrar en la partida de otro jugador como un francotirador enemigo. Además, ofrece enfrentamientos online para hasta 16 jugadores y un modo de supervivencia cooperativo para grupos de hasta cuatro personas.

Para los aficionados al deporte, MLB The Show 26, exclusivo para PS5, propone construir una carrera dentro del béisbol profesional. Su modo Road To The Show incorpora nuevas posibilidades para progresar desde el MLB Draft Combine y elegir entre 11 nuevas universidades. A su vez, Diamond Dynasty permite formar equipos con jugadores de distintas épocas.

El catálogo también suma Wobbly Life, para PS5 y PS4, una aventura de mundo abierto pensada tanto para jugar en solitario como en cooperativo. Hasta cuatro personas pueden participar de manera online o mediante pantalla dividida para explorar una isla repleta de minijuegos, desafíos, secretos y misiones.

La cuarta incorporación es Chained Echoes, disponible para PS4. Se trata de un RPG de un jugador inspirado en los clásicos juegos de rol japoneses y con una estética de 16 bits. Su historia sigue a un grupo de héroes que atraviesa Valandis, un continente dividido por la guerra entre tres reinos.