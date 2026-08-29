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La alegría de Luciana Aymar y las lágrimas de las Leonas tras el título en el Mundial: «Es un sueño»

La selección argentina femenina hizo historia y logró la tercera estrella ante Países Bajos. Mirá acá el festejo de Lucha Aymar y los testimonios de las jugadoras tras la consagración.

Redacción

Por Redacción

El festejo de Lucha Aymar tras la victoria de las Leonas y la consagración en Países Bajos.

El festejo de Lucha Aymar tras la victoria de las Leonas y la consagración en Países Bajos.

Las Leonas hicieron historia y son campeonas del Mundo. La selección argentina femenina derrotó a Países Bajos y se quedó con el título de visitante, en el Mundial que se disputó en Bélgica y en tierras neerlandesas.

Tras igualar 1-1 en el tiempo regular, las Leonas fueron más efectivas en los penales y ganaron por 3-1 en los shoutouts. Es la tercera estrella tras las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010.

Luego del final del partido, Luciana Aymar, leyenda del hockey argentino y mundial, que fue elegida 8 veces como mejor jugadora del Mundo, festejó con gran emoción en las tribunas del estadio.

Tras el título, Julieta Jankunas no pudo ocultar su alegría: «No lo puedo creer. Realmente es un sueño estar acá. Ser campeonas y es el escenario ideal, no sé qué decir», declaró entre lágrimas.

También recalcó el rendimiento del «Arrancamos muy metidas, lo hicimos muy bien en la parte defensiva. Sabemos que a este nivel un corto es un gol. Cuando llegó el gol de ellas fue un momento muy duro, pero jamás el equipo fue para abajo. Lo fuimos a buscar. Y cuando llegaron los penales nos dijimos: ‘Vamos que esto es nuestro'».

La China Consentino, figura en los penales, habló tras la consagración: «Destaco el nivel de todo este grupo de jugadoras, el cuerpo técnico. La verdad que muy feliz». Y le consultaron si estudio a las rivales: «Un poco sí. Las había visto pero en el momento me muevo para donde lo siento«.

Majo Granatto, capitana y autora del gol, recalcó la constancia del equipo a pesar de estar abajo en el marcador: «Veníamos intentando y queríamos que entrara de cualquier manera«. Y describió el nivel en esta final: «Fue un partido que jugamos bien, salimos con intensidad, hicimos las cosas bien desde el principio y este fue el resultado de todo un equipo que empujó. Era un grupo que podía pelear muy alto».


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Las Leonas hicieron historia y son campeonas del Mundo. La selección argentina femenina derrotó a Países Bajos y se quedó con el título de visitante, en el Mundial que se disputó en Bélgica y en tierras neerlandesas.

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