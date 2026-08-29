La alegría de Luciana Aymar y las lágrimas de las Leonas tras el título en el Mundial: «Es un sueño»

El festejo de Lucha Aymar tras la victoria de las Leonas y la consagración en Países Bajos.

Las Leonas hicieron historia y son campeonas del Mundo. La selección argentina femenina derrotó a Países Bajos y se quedó con el título de visitante, en el Mundial que se disputó en Bélgica y en tierras neerlandesas.

Tras igualar 1-1 en el tiempo regular, las Leonas fueron más efectivas en los penales y ganaron por 3-1 en los shoutouts. Es la tercera estrella tras las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010.

Luego del final del partido, Luciana Aymar, leyenda del hockey argentino y mundial, que fue elegida 8 veces como mejor jugadora del Mundo, festejó con gran emoción en las tribunas del estadio.

¡¡LLORE LUCHA, LLORE!! ¡LA EMOCIÓN DE LUCIANA AYMAR CON LA HISTÓRICA CONSAGRACIÓN DE LAS LEONAS COMO CAMPEONAS DEL MUNDO!



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Tras el título, Julieta Jankunas no pudo ocultar su alegría: «No lo puedo creer. Realmente es un sueño estar acá. Ser campeonas y es el escenario ideal, no sé qué decir», declaró entre lágrimas.

También recalcó el rendimiento del «Arrancamos muy metidas, lo hicimos muy bien en la parte defensiva. Sabemos que a este nivel un corto es un gol. Cuando llegó el gol de ellas fue un momento muy duro, pero jamás el equipo fue para abajo. Lo fuimos a buscar. Y cuando llegaron los penales nos dijimos: ‘Vamos que esto es nuestro'».

¡NO PUDO HABLAR! Juli Jankunas, completamente emocionada con la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo luego de vencer a Países Bajos en los penales australianos.



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La China Consentino, figura en los penales, habló tras la consagración: «Destaco el nivel de todo este grupo de jugadoras, el cuerpo técnico. La verdad que muy feliz». Y le consultaron si estudio a las rivales: «Un poco sí. Las había visto pero en el momento me muevo para donde lo siento«.

Majo Granatto, capitana y autora del gol, recalcó la constancia del equipo a pesar de estar abajo en el marcador: «Veníamos intentando y queríamos que entrara de cualquier manera«. Y describió el nivel en esta final: «Fue un partido que jugamos bien, salimos con intensidad, hicimos las cosas bien desde el principio y este fue el resultado de todo un equipo que empujó. Era un grupo que podía pelear muy alto».