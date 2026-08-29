Desbaratan una banda que falsificaba ingresos al país de médicos colombianos: hay siete detenidos

Siete personas fueron detenidas, entre ellas tres empleados de Migraciones, acusadas de integrar una organización que adulteraba registros migratorios para facilitar la obtención irregular de residencias permanentes a médicos colombianos.

La investigación detectó 101 ciudadanos colombianos, todos médicos, que habrían sido beneficiados por la maniobra. Según informó la Policía Federal Argentina (PFA), los sospechosos falsificaban registros de ingreso al país para simular que los solicitantes habían regresado a Argentina.

Cómo funcionaba la maniobra con los registros de Migraciones

La pesquisa comenzó en junio de este año a partir de una denuncia de la Dirección Técnica Jurídica de Migraciones, que había detectado asientos presuntamente apócrifos en sus registros. El expediente quedó en manos del Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora.

Según la investigación, los médicos ingresaban legalmente al país con sus pasaportes y comenzaban los trámites de radicación. Después regresaban a Colombia y dejaban sus documentos de identidad para que integrantes de la organización continuaran con las gestiones.

Cuando se acercaba el vencimiento del plazo que podía hacer caducar el trámite por la ausencia del solicitante, los integrantes de la banda generaban registros de ingreso falsos y cobraban un monto.

Para hacerlo, utilizaban las cédulas de identidad de los interesados y manipulaban imágenes biométricas tomadas a terceras personas que concurrían a las oficinas de Migraciones. De esa forma, el sistema registraba como si el médico hubiera vuelto a ingresar a Argentina.

Allanamientos en Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos bonaerenses

Con las pruebas reunidas, el juzgado ordenó 10 allanamientos en Floresta y Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires, y en Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada, en la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos terminaron con siete personas detenidas: cuatro mujeres, dos argentinas de 35 y 39 años y dos paraguayas de 38 y 47, además de tres hombres argentinos de 38, 38 y 39 años.

Durante los operativos se secuestraron 14 teléfonos celulares, seis notebooks, dos discos rígidos y cuatro pendrives, además de tres vehículos. También encontraron documentación vinculada con trámites migratorios y certificados de residencia.

Entre el dinero incautado había más de 5.000 dólares, guardados en distintos sobres, además de 100 euros y 7.000 pesos argentinos. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Los siete detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Lomas de Zamora. La causa investiga los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad y destrucción de pruebas.

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