PlayStation Plus suma tres juegos para octubre y activa su HorrorFest

PlayStation anunció los tres juegos mensuales que llegarán a PlayStation Plus durante octubre. A partir del martes 6 y hasta el lunes 2 de noviembre, los suscriptores podrán acceder a F1 25, Hunt: Showdown 1896 y Earth Defense Force: World Brothers 2, con propuestas que combinan carreras, acción y combate cooperativo.

Octubre llega con carreras, terror y acción a PlayStation Plus

F1 25, disponible para PS5, es el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula Uno 2025. El título incluye experiencias para un jugador como Career y My Team 2.0, que permiten asumir el control de una escudería y desarrollar una trayectoria propia. También ofrece carreras online y un nuevo modo multijugador de F1 World, en el que los jugadores pueden competir en equipo contra pilotos controlados por inteligencia artificial.

Hunt: Showdown 1896, también para PS5, propone partidas de disparos y extracción ambientadas en escenarios dominados por monstruos y otros cazadores. Los jugadores deberán localizar jefes, derrotarlos, obtener sus recompensas y escapar con vida. La experiencia puede jugarse en solitario o junto a equipos de hasta tres integrantes.

Por su parte, Earth Defense Force: World Brothers 2 estará disponible para PS5 y PS4. La propuesta combina acción y estrategia con un sistema que permite formar equipos de cuatro personajes y enfrentarse a grandes oleadas de enemigos. Incluye cooperativo online para cuatro jugadores y pantalla dividida local para dos.

Además, PlayStation anunció paquetes exclusivos de HorrorFest para títulos como Call of Duty: Warzone, Hunt: Showdown 1896 y Overwatch 2, con contenidos temáticos de terror que se incorporarán durante octubre.

Los suscriptores también tendrán hasta el 5 de octubre para sumar a sus bibliotecas los juegos mensuales de septiembre.