«Ponen el cerebro en piloto automático»: La Unión Europea acusó a Instagram y Facebook y evalúa una multa histórica

La Comisión Europea emitió este viernes un dictamen preliminar donde acusa formalmente a la empresa Meta de violar el Acta de Servicios Digitales en sus plataformas Facebook e Instagram. El brazo ejecutivo del bloque continental determinó que las aplicaciones móviles utilizan un diseño adictivo que afecta de forma directa el bienestar físico y mental de los usuarios.

De acuerdo con los pliegos de la investigación presentados por las autoridades de Bruselas, las herramientas de diseño corporativo actúan alimentando la urgencia del usuario para seguir consumiendo pantallas. El despacho internacional, distribuido por las agencias Reuters y AP, confirmó que el organismo regulador advirtió que los formatos ponen el cerebro de las personas en un modo de «piloto automático», consolidando hábitos de uso compulsivos y no saludables.

Las herramientas de Meta bajo la lupa del Acta de Servicios Digitales

La investigación oficial de la Unión Europea se focaliza de forma específica en una serie de funciones técnicas automatizadas que estructuran el funcionamiento diario de ambas redes sociales. Los reguladores exigen modificaciones urgentes sobre las herramientas de scroll infinito, los sistemas de notificaciones, la reproducción automática de videos y los algoritmos altamente personalizados de recomendación de contenidos.

Henna Virkkunen es la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia. (Foto: gentileza)

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, ratificó el compromiso de aplicar las regulaciones de forma estricta frente a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. «Proteger el bienestar físico y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales», declaró la funcionaria oficial, señalando que las medidas de mitigación actuales implementadas por la firma de Mark Zuckerberg resultan ineficaces para contener los riesgos.

El impacto de los reels y el peligro para los usuarios menores de edad

El informe preliminar de Bruselas hace especial hincapié en la falta de protección hacia los niños y adultos vulnerables en entornos nocturnos. La Unión Europea acusó a Meta de no procesar de forma adecuada los datos sobre cómo los adolescentes consumen formatos dinámicos como los reels y las stories, optimizaciones que potencian de forma directa el uso excesivo de los servicios.

Asimismo, las autoridades comunitarias cuestionaron la efectividad del actual control parental y de los mecanismos dispuestos para bloquear el acceso a menores de 13 años. El pliego de cargos de la Comisión Europea detalla que las herramientas para medir el tiempo de pantalla pueden ser desactivadas con facilidad por los propios adolescentes, restándoles utilidad práctica en el ámbito doméstico.

Una sanción de 12.000 millones de dólares y las exigencias de Bruselas

En caso de confirmarse de forma definitiva las irregularidades en el diseño adictivo, el bloque europeo contempla la aplicación de una sanción económica equivalente al 6% de los ingresos globales de la multinacional estadounidense. Tomando como referencia los balances de facturación anuales de la compañía matriz, la penalización financiera final podría ascender hasta los 12.000 millones de dólares.

Para evitar la ratificación de la multa, la Comisión Europea le exigió a Meta que implemente cambios estructurales inmediatos en su ingeniería de software, incluyendo la desactivación del scroll infinito en los inicios de los perfiles. Aunque la empresa estadounidense tiene el derecho legal de examinar la documentación, formular alegaciones por escrito y apelar la resolución, el procedimiento administrativo no la exime de adecuar sus plataformas a la normativa vigente.

Con información de AP y AFP.