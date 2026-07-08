El iPhone 18 Pro Max vendría con una batería superior al mejor celular de Samsung y un cambio clave en su diseño

Si bien todavía el iPhone 18 todavía no fue anunciado por Apple, hay filtraciones que se acumulan semana a semana. Entre sus novedades estaría la bateria y una celda más grande. El director general de la empresa, Tim Cook, adelantó el mes pasado que el producto podría llegar con un incremento de precios.

De confirmarse los cambios, su bateria sería de hasta 5.425 mAh, lo que haría que superara a la del Samsung Galaxy S26 Ultra.

Lo que se sabe del iPhone 18 Pro Max

La revelación sobre cómo sería el iPhone 18 Pro Max vienen de una publicación en Weibo, una red social china. Menciona que el nuevo modelo comercializaría con diferentes capacidades de batería según el mercado, consignado por El Destape.

Versión con ranura física para SIM: 5.235 mAh.

5.235 mAh. Versión solo eSIM: hasta 5.425 mAh.

Esto lo ubicaría por encima de los modelos de Samsung, aunque podría ocurrir por un momento breve ya que hay versiones que el Galaxy S27 Ultra superará la barrera de los 5.000 mAh.

También se espera un cambio en el diseño. Sería hasta 2 mm más grueso.

Desde TN se indica que según las filtraciones el nuevo dispositivo sería un modelo plegable y que vendría con una nueva configuración de memoria RAM, que en otras cosas, ayudaría a reducir una brecha del aumento de precios.

Apple habló de aumento de precios: repercutirá en el valor del iPhone 18

El auge de la inteligencia artificial (IA), que disparó el costo de los chips de memoria, obligará a Apple a subir el precio de sus productos, advirtió su director general, Tim Cook, en una entrevista con el Wall Street Journal difundida el mes pasado.

Cook no precisó ni el calendario ni el monto de estas subidas, ni los dispositivos afectados. El próximo gran lanzamiento de Apple se espera en septiembre con la gama iPhone 18.

«Por desgracia, las subidas de precios son inevitables», declaró el jefe del gigante tecnológico estadounidense, y añadió que la empresa trató de «proteger» a sus clientes, pero que «la situación se ha vuelto insostenible».

Para preservar su margen bruto, cercano al 50%, Apple necesitaría aumentar alrededor de 270 dólares al precio del próximo iPhone Pro, según cálculos de la firma TechInsights citados por The Wall Street Journal.

«Hay menos oferta justo cuando los consumidores quieren dispositivos, y los fabricantes de memoria están trasladando enormes subidas de precios», afirmó Cook.

Con AFP y El Destape