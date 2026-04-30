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Por qué deberías reiniciar tu celular una vez por semana: el truco para que vuele y la batería dure más

Un gesto simple que casi nadie hace puede marcar la diferencia: reiniciar el celular una vez por semana ayuda a mejorar el rendimiento, la seguridad y hasta la duración de la batería.

Redacción

Por Redacción

En el uso diario, el celular acumula procesos, aplicaciones en segundo plano y pequeños errores que, con el tiempo, afectan su funcionamiento. Aunque no lo notes de inmediato, el equipo puede volverse más lento, menos eficiente y consumir más batería.

Ahí aparece una solución tan simple como efectiva: reiniciar el dispositivo de forma regular.

Qué pasa cuando reiniciás el celular

Al apagar y encender el teléfono, el sistema realiza una especie de “reset” interno que:

  • Cierra procesos en segundo plano que quedaron activos
  • Libera memoria RAM
  • Detiene apps que consumen recursos sin que lo notes
  • Permite que el sistema operativo arranque desde cero

Este pequeño hábito puede mejorar la velocidad general y evitar fallas cotidianas.

Por qué hacerlo una vez por semana

No hace falta reiniciarlo todos los días. Con hacerlo una vez por semana, alcanza para:

  • Mantener el equipo ágil y fluido
  • Evitar que se acumulen errores del sistema
  • Reducir el consumo innecesario de batería
  • Prevenir pequeños “cuelgues” o bloqueos

Es una forma de mantenimiento básico, como ordenar una computadora.

El impacto en la batería y la seguridad

Reiniciar también puede tener efectos en otros aspectos clave:

  • Batería: al cerrar procesos ocultos, se reduce el gasto energético
  • Seguridad: algunas actualizaciones o parches se aplican correctamente solo después de reiniciar
  • Conectividad: ayuda a resolver fallas de señal, WiFi o datos móviles

Un hábito simple que mejora el rendimiento

En un contexto donde el celular es una herramienta central, mantenerlo en buen estado no requiere aplicaciones extra ni configuraciones complejas.

A veces, lo más efectivo es lo más simple: apagar, esperar unos segundos y volver a encender.

Porque reiniciar no solo “resetea” el sistema, sino que puede hacer que tu celular funcione mejor, más rápido y sin interrupciones.


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En el uso diario, el celular acumula procesos, aplicaciones en segundo plano y pequeños errores que, con el tiempo, afectan su funcionamiento. Aunque no lo notes de inmediato, el equipo puede volverse más lento, menos eficiente y consumir más batería.

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