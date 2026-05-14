Pensiones No Contributivas: cuánto cobrarían en junio 2026 con aguinaldo, bono y aumento estimado por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para junio 2026 con fuerte impacto en el calendario de pagos. Basándose en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se estima que las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán un ajuste por movilidad del 2,6%, cifra que el INDEC confirmará oficialmente esta tarde.

Este porcentaje no solo actualizará el haber base, sino que también definirá el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC). De esta manera, el organismo previsional busca garantizar la cobertura de los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas en un mes clave, donde el medio aguinaldo se sumará al bono de $70.000 que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables.

Administración Nacional de la Seguridad Social: montos para Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez

De confirmarse la proyección inflacionaria, los titulares de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez experimentarán un cambio en sus liquidaciones.

Según el esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los valores estimados para junio 2026 son:

Haber mensual : subiría de $275.221,87 a $282.377,64.

: subiría de $275.221,87 a $282.377,64. Medio Aguinaldo (SAC) : se estima en $141.188,82.

: se estima en $141.188,82. Monto final de bolsillo: al sumar el bono de $70.000, el total bruto a cobrar alcanzaría los $493.566,46.

No obstante, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social advierten que, debido al congelamiento del bono, el aumento real de bolsillo para estas Pensiones No Contributivas sería del 2,07%, quedando ligeramente por debajo de la movilidad nominal del 2,6%.

Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos y Tarjeta Alimentar de ANSES

Las beneficiarias de las Pensiones No Contributivas para Madres de Siete Hijos, cuyos haberes se equiparan a la jubilación mínima, percibirán el impacto más significativo en junio 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social estima que el haber pasará a $403.396,63. Al adicionar el medio aguinaldo y el refuerzo extraordinario, el total proyectado por la Administración Nacional de la Seguridad Social para estas Pensiones No Contributivas asciende a $675.094,94.

A este monto se le suma el beneficio de la Tarjeta Alimentar, que el Ministerio de Capital Humano liquida automáticamente:

$72.250 para familias con un hijo.

$113.299 para familias con dos hijos.

$149.425 para familias con tres o más hijos.

Este cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social y Capital Humano asegura que las titulares de estas Pensiones No Contributivas cuenten con el soporte alimentario actualizado según la Resolución 161/2026.

ANSES: calendario y liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social para junio 2026

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las Pensiones No Contributivas en junio 2026 se activará de forma escalonada. Aunque las fechas definitivas se conocerán tras el dato del INDEC, el operativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social comenzaría a partir del lunes 8 de junio 2026.

Los beneficiarios podrán consultar sus recibos digitales en la plataforma Mi ANSES, donde se detallará el haber actualizado, el aguinaldo y el bono correspondiente. Es vital que los titulares de las Pensiones No Contributivas verifiquen sus datos antes del cierre de mayo 2026 para asegurar la correcta acreditación de este haber extraordinario gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.