Samsung lleva la inteligencia artificial al centro de la experiencia con el nuevo Galaxy S26 FE

El nuevo Galaxy S26 FE llegará a la Argentina con una estrategia que busca profundizar uno de los cambios más relevantes en el mercado de smartphones: pasar de una inteligencia artificial asociada a funciones puntuales a una tecnología integrada en las tareas cotidianas. La apuesta de Samsung combina herramientas de creación y edición de contenidos, asistentes capaces de interpretar el contexto y una mayor integración entre el dispositivo y distintos agentes de IA.

“Uno de sus pilares fundamentales es la innovación con inteligencia artificial”, explicó Franco Armentano, gerente de producto mobile de Samsung Argentina, durante una entrevista con RÍO NEGRO. Según el ejecutivo, el foco está puesto especialmente en la creación y edición de fotos y videos, además de la productividad.

Uno de los ejemplos es My FanCam, una herramienta que permite modificar desde la galería un video que ya fue grabado. El usuario puede seleccionar a uno de los protagonistas y el sistema vuelve a encuadrar el contenido para concentrarse en esa persona. El objetivo es que la IA intervenga sobre contenidos existentes sin necesidad de repetir la grabación.

La estrategia también incorpora diferentes agentes de inteligencia artificial. Armentano mencionó la integración de Gemini, Perplexity y Bixby, el asistente propio de Samsung, que pueden intervenir en distintas actividades del usuario. La intención es que el teléfono no se limite a ejecutar órdenes, sino que pueda asistir en tareas y organizar información para reducir acciones manuales.

Una IA más contextual

El avance de estas funciones plantea también una cuestión central para la adopción de la IA: cuánto puede intervenir el dispositivo sin que el usuario sienta que perdió el control sobre su información o sus acciones.

Desde Samsung aseguran que las funciones de inteligencia artificial requieren el consentimiento del usuario. Entre las herramientas mencionadas por Armentano aparece Now Nudge, un agente que puede interpretar determinados elementos que aparecen en la pantalla. Si un mensaje contiene una ubicación, por ejemplo, puede sugerir buscarla en el mapa; si incluye un contacto, puede proponer incorporarlo a la agenda, o reconocer una invitación a un evento para sugerir su incorporación al calendario.

“En principio, sí, te puede parecer invasivo, pero después, cuando notás la diferencia y lo productivo que es tener ese agente trabajando para vos, realmente entendés el provecho de la inteligencia artificial y lo ves como un beneficio”, sostuvo el ejecutivo.

El Galaxy S26 FE incorpora además One UI 9, desde cuya galería se pueden solicitar modificaciones de imágenes mediante instrucciones escritas. La compañía también destaca la colaboración con Google y la posibilidad de transformar fotografías en videos cortos animados.

La cámara como laboratorio de IA

La fotografía y el video aparecen como otro de los principales terrenos de experimentación. El equipo cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles, zoom óptico de 3X y digital de hasta 30X. También incorpora tecnología Nightography, orientada a mejorar el ingreso de luz y el resultado de las imágenes tomadas en condiciones nocturnas.

Pero para Samsung, la evolución no pasa únicamente por las especificaciones del hardware. La compañía busca que la inteligencia artificial tenga un papel cada vez mayor en el proceso posterior a la captura.

“Sin duda, lo más destacable en nuestro Galaxy es la creación y edición de video”, afirmó Armentano al referirse a las preferencias del consumidor argentino.

Más años de vida útil

La estrategia tecnológica se complementa con una decisión que apunta a extender el ciclo de vida de los dispositivos. Samsung ofrece siete años de actualizaciones de Android y siete años de seguridad para sus equipos flagship, según explicó el ejecutivo.

Para Armentano, esto también modifica la relación entre tecnología y renovación. Un teléfono que recibe actualizaciones durante más tiempo puede conservar utilidad y valor durante un período mayor, incluso cuando el usuario decide reemplazarlo.

En ese punto aparece el Plan Canje de Samsung, que, según la compañía, representa alrededor del 30% de sus ventas y permite utilizar un equipo usado como parte de pago.

El Galaxy S26 FE estará disponible en Argentina desde el 1 de octubre. Durante el período inicial de comercialización habrá opciones de financiación, descuentos por pago contado y beneficios asociados al Plan Canje. Antes del lanzamiento, Samsung ofrece además una PrePaid Card que se transforma en un descuento al adquirir el equipo.

La estrategia detrás del S26 FE, así, combina tres variables: llevar herramientas de IA más contextuales a un segmento más amplio, extender la utilidad del hardware mediante actualizaciones y facilitar el acceso al segmento premium. El desafío para Samsung será que esa creciente presencia de la IA se traduzca en funciones realmente útiles y no simplemente en una acumulación de herramientas dentro del teléfono.