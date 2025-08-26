Se desarrolla una nueva edición de la Tech Week: qué es y qué ofrece el evento
Se desarrolla una nueva edición de la Tech Week, evento que conecta talento con oportunidades en tecnología. Los detalles.
Del 25 al 29 de agosto 2025 se celebra la Tech Week 2025, un evento gratuito, 100% online y regional, que reúne a empresas de Argentina y Latinoamérica para compartir oportunidades laborales, charlas inspiradoras y experiencias de trabajo en tecnología, finanzas digitales e innovación.
Esta sexta edición promete una experiencia aún más interactiva, gracias a la integración de inteligencia artificial que permitirá a las personas que buscan trabajo recibir recomendaciones personalizadas de empleo a través de un asistente virtual disponible tanto en WhatsApp como en el sitio web del evento.
El evento ofrece cientos de vacantes laborales para perfiles con experiencia y también para quienes estén dando sus primeros pasos en el mundo tech y digital, con búsquedas activas en áreas como desarrollo de software, ingeniería en datos, ciberseguridad, QA, marketing digital y más, explicó la organización.
“Es un evento clave para quienes quieren dar un salto profesional o reconvertirse. La Tech Week es el puente ideal para conectar con empresas, oportunidades profesionales y compartir conocimiento”, comentaron desde Mibucle.
Los asistentes pueden recorrer stands virtuales disponibles las 24 horas, postularse a oportunidades laborales y participar de más de 10 horas de charlas en vivo con referentes del ecosistema tech y fintech.
El martes 26 de agosto 2025 se celebrará el Fintech Day, una jornada especial con foco en los avances, desafíos y futuro del sector financiero digital. La inscripción es gratuita y ya está abierta en mibucle.com/techweek
Comentarios