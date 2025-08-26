Se desarrolla una nueva edición de la Tech Week: qué es y qué ofrece el evento

Del 25 al 29 de agosto 2025 se celebra la Tech Week 2025, un evento gratuito, 100% online y regional, que reúne a empresas de Argentina y Latinoamérica para compartir oportunidades laborales, charlas inspiradoras y experiencias de trabajo en tecnología, finanzas digitales e innovación.

Esta sexta edición promete una experiencia aún más interactiva, gracias a la integración de inteligencia artificial que permitirá a las personas que buscan trabajo recibir recomendaciones personalizadas de empleo a través de un asistente virtual disponible tanto en WhatsApp como en el sitio web del evento.

El evento ofrece cientos de vacantes laborales para perfiles con experiencia y también para quienes estén dando sus primeros pasos en el mundo tech y digital, con búsquedas activas en áreas como desarrollo de software, ingeniería en datos, ciberseguridad, QA, marketing digital y más, explicó la organización.

“Es un evento clave para quienes quieren dar un salto profesional o reconvertirse. La Tech Week es el puente ideal para conectar con empresas, oportunidades profesionales y compartir conocimiento”, comentaron desde Mibucle.

Los asistentes pueden recorrer stands virtuales disponibles las 24 horas, postularse a oportunidades laborales y participar de más de 10 horas de charlas en vivo con referentes del ecosistema tech y fintech.

El martes 26 de agosto 2025 se celebrará el Fintech Day, una jornada especial con foco en los avances, desafíos y futuro del sector financiero digital. La inscripción es gratuita y ya está abierta en mibucle.com/techweek