Tecnología para mascotas: los dispositivos inteligentes que marcarán el futuro

Tener una mascota se volvió algo habitual. En muchos hogares conviven con perros o gatos y el cuidado de estos animales es un tema fundamental en la rutina diaria de las familias, donde la tecnología se empezó a meter en la conversación.

Los dispositivos tecnológicos del futuro para tus mascotas

En Buenos Aires, la población de mascotas supera los 890 mil animales solo en CABA y tanto la generación Z como los millennials lideran la tendencia del Smart Pet Home, un movimiento que busca asegurar un bienestar a los animales.

El cuidado de las mascotas parece ser que estaría conectado en un futuro a una app y eso solucionaría el problema de tener que dejarlos solos, ya que, hay tres dispositivos que están transformando la comodidad, la nutrición y el descanso de los animales que tenemos en casa.

Las primeras en la lista son las cámaras de monitoreo 4K con interacción remota porque dejar a la mascota sola en una vivienda nunca es sencillo, pero las cámaras de vigilancia de alta definición son ideales reducir la ansiedad.

Las versiones más sofisticadas de estos gadgets ofrecen video 4K y visión nocturna, junto con comunicación bidireccional en tiempo real y es una manera de estar presente cuando el dueño está en la oficina o de viaje.

Otros de los dispositivos son los comederos con microchip ID que son ideales para cuidar la dieta de las mascotas y el funcionamiento de estos nuevos comederos automáticos son los siguientes: escanean el microchip del animal o un collar RFID antes de liberar la porción exacta de alimento.

Por último, están las camas ortopédicas smart con regulación térmica debido a que el descanso de calidad de las mascotas es fundamental, en especial parra aquellas que ya tienen sus años o tienen algún problema de salud.

Las camas smart están construidas con espumas viscoelásticas de grado médico y entre sus versiones incluyen sensores de temperatura, permitiendo la calefacción o refrigeración.

