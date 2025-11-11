Llega a Neuquén la segunda edición de Devplay, el festival de videojuegos, comunidad e innovación

Este sábado 15 de noviembre 2025, Neuquén se convertirá en el punto de encuentro para desarrolladores, jugadores, artistas y curiosos con la llegada de la segunda edición de Devplay, el festival que celebra el universo de los videojuegos como espacio de creación, aprendizaje y conexión. Los detalles en esta nota.

Llega a Neuquén la segunda edición de Devplay

Con entrada libre y gratuita, la cita para la segunda edición de Devplay será de 10 a 18 en TML OFFICE (Félix San Martín 1890, zona mayoristas), con capacidad limitada e inscripción previa.

Organizado por TrimediaXR, con el acompañamiento de TML y Gráfica360, Devplay invita a vivir una jornada inmersiva que combina charlas, experiencias interactivas, concursos y espacios de networking. El evento busca visibilizar el talento local y nacional del sector gamedev, poner en valor la producción neuquina y fomentar la colaboración entre distintas comunidades creativas y tecnológicas.



Durante la jornada habrá charlas con referentes del desarrollo de videojuegos, un panel con estudios neuquinos, un espacio de prueba de títulos argentinos y el concurso “Doblaje en juego”, donde el público podrá poner voz a personajes en vivo. También habrá un momento destinado al intercambio profesional y a la construcción de comunidad, con breaks y actividades pensadas para conectar a quienes comparten la pasión por crear y jugar.

Tras una primera edición en 2023 que marcó el inicio de esta propuesta, Devplay regresa con una programación renovada, mejoras en la experiencia y el objetivo de consolidarse como un evento clave en la agenda nacional del ecosistema de desarrollo de videojuegos. Su crecimiento refleja el interés creciente por la industria del gaming en la región y el potencial de Neuquén como polo creativo e innovador.



El festival está dirigido a todo tipo de público: desde personas curiosas que quieran probar videojuegos y conocer cómo se hacen, hasta desarrolladores, artistas y estudiantes que buscan inspiración, comunidad o nuevos desafíos. También está pensado para familias, docentes y comunicadores interesados en el valor cultural, educativo y social del juego.



Devplay propone una experiencia que va más allá del entretenimiento: una oportunidad para explorar el presente y futuro del desarrollo de videojuegos en Argentina, conectar con quienes lo hacen posible y descubrir cómo el arte, la tecnología y la creatividad se encuentran en cada partida.

Inscripción a través del formulario disponible en https://forms.gle/Go641m1GCquxADR56

