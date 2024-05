Videojuegos: los últimos lanzamientos de Xbox en Argentina

Xbox reveló los nuevos juegos que llegaron para las consolas Xbox Series X|S, Xbox One y Windows PC. Todos los títulos están disponibles a través de Xbox Game Pass.

Brocula

Un vampiro despierta de un letargo de 500 años en un mundo irreconocible para él. Despojado de su riqueza, deberá navegar por el desalentador laberinto del capitalismo, aceptando trabajos a tiempo parcial en el garaje, la cafetería y el restaurante local para ganarse la vida.

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chop Champs

Es una competencia de comida de Pac-Man en línea. En él se debe abrir camino a través de múltiples laberintos interconectados usando Power Pellets y una variedad de Power Items para devorar a los fantasmas y a todos los oponentes.

The Prisoner of the Night

Es un juego de plataformas de acción de desplazamiento lateral presentado en un estilo de pesadilla 2.5D, donde la encantadora niña Nartide debe sobrevivir a terribles monstruos y trampas en la noche más oscura y aterradora de su vida.

CorpoNation: The Sorting Process

Encomienda la tarea de clasificar las muestras genéticas de Ringo CorpoNation. Con los créditos que ganes, podrás comprar, jugar y pagar las facturas justo a tiempo. Es posible que los trabajadores deshonestos intenten incitar a traicionar al jefe.

Rainbow Cotton

Lanzado originalmente en el 2000 para la Dreamcast de Sega, Rainbow Cotton te lleva en un viaje inspirado en los juegos arcade a través de una serie de escenarios encantadores y fantásticamente diseñados. Vestidos con encantadores gráficos en 3D, estos niveles incluyen jefes enormes, así como rutas alternativas para explorar.

The Origin: Blind Maid

Décadas después de los hechos que generaron The Origin, un político corrupto que huye de la justicia se refugia en una región inhóspita plagada de terribles leyendas. Su asistente desaparece con las llaves del auto que necesita para escapar. Durante su búsqueda, se enfrentará al espacio y al tiempo, y se verá obligado a regresar al pasado y encontrar el origen de la Doncella Ciega mientras busca su redención.

WW2 Rebuilder

Es 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial y ahora la gente debe abandonar sus hogares para reconstruir sus países. Motivados por diferentes cuestiones, se embarcan en la misma misión: reparar y renovar lugares completamente destruidos durante la guerra.