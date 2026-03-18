10 masas de tarta sin TACC: recetas fáciles, saludables y sin gluten
Desde harina de arroz hasta quinoa o garbanzo, estas 10 opciones de masas sin gluten son ideales para tartas dulces y saladas, fáciles de hacer en casa.
Cada vez más personas buscan alternativas sin TACC (sin trigo, avena, cebada ni centeno), ya sea por celiaquía o por elección. En este contexto, las masas de tarta sin gluten se volvieron una opción clave para comer rico, variado y saludable.
En esta línea, la cuenta @aimenutrisintacc compartió una serie de recetas prácticas y nutritivas que permiten preparar bases de tarta caseras sin gluten, con ingredientes accesibles y combinaciones que mejoran la textura y el sabor.
A continuación, 10 recetas de bases para tartas sin gluten que combinan harinas alternativas, son fáciles de preparar y se adaptan tanto a preparaciones dulces como saladas.
Tip clave para masas sin gluten
Para lograr una textura más flexible y evitar que la masa se quiebre, muchos especialistas recomiendan esta proporción:
- 60% harina de arroz integral
- 40% fécula de maíz
Esta combinación permite obtener masas más firmes, fáciles de manipular y con mejor resultado final.
Las 10 masas de tarta sin TACC
1. Masa de polenta
Ingredientes:
- 1 taza de polenta
- 3 tazas de agua o caldo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal
2. Masa de quinoa
Ingredientes:
- 1 taza de harina de quinoa
- ½ taza de harina de arroz
- ¼ taza de fécula de maíz
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y agua
3. Masa de harina de arvejas
Ingredientes:
- 250 g de harina de arvejas
- 2 huevos
- 2 ½ cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de goma xántica
- Sal y agua
4. Masa de papa
Ingredientes:
- 1 kg de papas
- 1 huevo
- Polenta
- Aceite de oliva
- Sal y queso rallado (opcional)
5. Masa de trigo sarraceno
Ingredientes:
- 250 g de harina de trigo sarraceno
- 2 huevos
- 2 ½ cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de goma xántica
- Sal y agua
6. Masa de harina de garbanzo
Ingredientes:
- 300 g de garbanzos
- 3 cucharadas de aceite
- 3 cucharadas de agua
- 80 g de maicena
- Sal
7. Masa de avena
Ingredientes:
- 2 tazas de avena (sin TACC)
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 3 a 5 cucharadas de agua fría
- Sal
8. Masa de harina de almendras
Ingredientes:
- 2 tazas de harina de almendras
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de semillas de chía o lino
- Sal y agua
9. Masa de harina de arroz
Ingredientes:
- 1 ½ taza de harina de arroz
- ½ taza de fécula de maíz
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y agua
10. Masa de harina de arroz integral
Ingredientes:
- 1 ½ taza de harina de arroz integral
- ½ taza de fécula de maíz
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y agua
Opciones sin gluten para todos los gustos
Estas masas sin TACC son una excelente alternativa para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor. Se pueden usar para tartas de verduras, carnes, opciones veganas o incluso versiones dulces.
Además, permiten experimentar en la cocina combinando ingredientes y adaptando recetas tradicionales a una versión más saludable.
