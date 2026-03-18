10 masas de tarta sin TACC: recetas fáciles, saludables y sin gluten

Desde harina de arroz hasta quinoa o garbanzo, estas 10 opciones de masas sin gluten son ideales para tartas dulces y saladas, fáciles de hacer en casa.

Por Redacción

Cada vez más personas buscan alternativas sin TACC (sin trigo, avena, cebada ni centeno), ya sea por celiaquía o por elección. En este contexto, las masas de tarta sin gluten se volvieron una opción clave para comer rico, variado y saludable.

En esta línea, la cuenta @aimenutrisintacc compartió una serie de recetas prácticas y nutritivas que permiten preparar bases de tarta caseras sin gluten, con ingredientes accesibles y combinaciones que mejoran la textura y el sabor.

A continuación, 10 recetas de bases para tartas sin gluten que combinan harinas alternativas, son fáciles de preparar y se adaptan tanto a preparaciones dulces como saladas.

Tip clave para masas sin gluten

Para lograr una textura más flexible y evitar que la masa se quiebre, muchos especialistas recomiendan esta proporción:

  • 60% harina de arroz integral
  • 40% fécula de maíz

Esta combinación permite obtener masas más firmes, fáciles de manipular y con mejor resultado final.

Las 10 masas de tarta sin TACC

1. Masa de polenta

Ingredientes:

  • 1 taza de polenta
  • 3 tazas de agua o caldo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal

2. Masa de quinoa

Ingredientes:

  • 1 taza de harina de quinoa
  • ½ taza de harina de arroz
  • ¼ taza de fécula de maíz
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y agua

3. Masa de harina de arvejas

Ingredientes:

  • 250 g de harina de arvejas
  • 2 huevos
  • 2 ½ cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de goma xántica
  • Sal y agua

4. Masa de papa

Ingredientes:

  • 1 kg de papas
  • 1 huevo
  • Polenta
  • Aceite de oliva
  • Sal y queso rallado (opcional)

5. Masa de trigo sarraceno

Ingredientes:

  • 250 g de harina de trigo sarraceno
  • 2 huevos
  • 2 ½ cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de goma xántica
  • Sal y agua

6. Masa de harina de garbanzo

Ingredientes:

  • 300 g de garbanzos
  • 3 cucharadas de aceite
  • 3 cucharadas de agua
  • 80 g de maicena
  • Sal

7. Masa de avena

Ingredientes:

  • 2 tazas de avena (sin TACC)
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 3 a 5 cucharadas de agua fría
  • Sal

8. Masa de harina de almendras

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina de almendras
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de semillas de chía o lino
  • Sal y agua

9. Masa de harina de arroz

Ingredientes:

  • 1 ½ taza de harina de arroz
  • ½ taza de fécula de maíz
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y agua

10. Masa de harina de arroz integral

Ingredientes:

  • 1 ½ taza de harina de arroz integral
  • ½ taza de fécula de maíz
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y agua

Opciones sin gluten para todos los gustos

Estas masas sin TACC son una excelente alternativa para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor. Se pueden usar para tartas de verduras, carnes, opciones veganas o incluso versiones dulces.

Además, permiten experimentar en la cocina combinando ingredientes y adaptando recetas tradicionales a una versión más saludable.


