Ni nalga ni peceto: el corte económico para milanesas tiernas que recomiendan carniceros

A la hora de preparar milanesas, muchos eligen cortes tradicionales como nalga o peceto por miedo a que otras opciones queden duras. Sin embargo, hay una alternativa más económica que cada vez gana terreno en las carnicerías: la bola de lomo.

Se trata de un corte accesible que, bien trabajado, puede ofrecer una textura tierna y jugosa, ideal para este clásico de la cocina argentina.

Por qué la bola de lomo es una buena opción para milanesas

La clave de este corte está en su composición. A diferencia de otros más populares, la bola de lomo tiene un leve veteado que aporta sabor y jugosidad.

El problema es que también posee nervios y tejidos conectivos que, si no se retiran, pueden endurecer la carne al cocinarla. Por eso, el secreto no está en el corte en sí, sino en cómo se prepara antes de llevarlo a la sartén.

Cómo limpiar la bola de lomo paso a paso

Para aprovechar al máximo este corte, es fundamental una buena limpieza. Según explican especialistas en carnicería, estos son los pasos clave:

Retirar la piel exterior con un cuchillo bien afilado, sin desperdiciar carne

Identificar el nervio central y seguirlo con el cuchillo para separarlo

Dividir la pieza en partes más limpias, eliminando los tejidos duros

Una vez hecho este proceso, la carne queda lista para filetear y usar en milanesas.

El truco para que las milanesas queden tiernas

El corte es tan importante como la limpieza. Para lograr una textura suave:

Cortar siempre en contra de la fibra : esto rompe la estructura del músculo

: esto rompe la estructura del músculo Hacer cortes finos y parejos

Aplicar el corte mariposa si la pieza es angosta, para obtener bifes más grandes

De esta manera, se logra una milanesa tierna desde el primer bocado.

Cómo aprovechar toda la carne sin desperdiciar

Otro de los beneficios de la bola de lomo es su rendimiento. Nada se tira:

Los recortes sirven para guisos o salteados

La grasa y los nervios pueden usarse para caldos caseros

Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan cocinar rico y ahorrar.

Una alternativa económica que gana lugar

Incorporar la bola de lomo a la lista de compras permite reducir costos sin resignar calidad. Con una buena técnica de limpieza y corte, este corte “económico” puede transformarse en el protagonista de las milanesas.

Clave en la cocina diaria

Lejos de ser un corte secundario, la bola de lomo demuestra que no siempre lo más caro es lo mejor. Con algunos trucos simples, se puede lograr una milanesa tierna, sabrosa y rendidora para toda la familia.

Con información de Vía País