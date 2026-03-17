Sin masa ni horno: la tarta de zapallitos invertida que se hace en 15 minutos y es furor

Cuando el tiempo es poco y no hay ganas de cocinar demasiado, las tartas suelen ser una opción práctica. Sin embargo, usar masa comprada o prender el horno puede hacer que todo el proceso se vuelva más largo de lo esperado.

En ese contexto, hay una nueva alternativa para quienes buscan recetas rápidas y livianas: la tarta de zapallitos invertida en sartén, una versión sin masa que se prepara en apenas 15 minutos.

La clave está en que el zapallito no funciona solo como relleno, sino también como base. Al cocinarse directamente en la sartén, los vegetales se doran, se compactan y forman una estructura firme que permite desmoldar la preparación como si fuera una tarta tradicional, pero mucho más liviana.

Por qué esta tarta de zapallitos es tendencia

Esta receta exprés se volvió viral por varias razones:

No lleva masa

No necesita horno

Se hace en una sola sartén

Es más liviana que una tarta clásica

Permite sumar verduras de forma simple

Además, la cocción invertida potencia el sabor: el zapallito se carameliza levemente y logra una textura dorada y crocante por fuera, mientras que el interior queda húmedo y aireado.

Ingredientes para la tarta de zapallitos sin masa

Para lograr una tarta firme y sabrosa, necesitás:

3 o 4 zapallitos verdes medianos

4 huevos grandes

2 cucharadas de queso crema

1 cebolla chica (opcional)

100 g de queso en fetas o muzzarella

Aceite de oliva

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso: cómo hacer la tarta invertida en sartén

El secreto está en respetar el orden y controlar el fuego:

Cortar los zapallitos en rodajas de medio centímetro, no muy finas. Calentar una sartén con aceite de oliva y cubrir toda la base con las rodajas. Cocinar a fuego fuerte durante 3 o 4 minutos hasta dorar la base. Batir los huevos con el queso crema y los condimentos. Volcar la mezcla sobre los zapallitos, dejando que se integre bien. Bajar el fuego al mínimo y tapar la sartén para una cocción pareja. Agregar el queso sobre el final para que se funda. Desmoldar con cuidado usando un plato: al darla vuelta, el zapallito queda dorado arriba.

El truco clave para que no se rompa

Para que la tarta quede firme y no se desarme al desmoldar, hay dos claves:

No cortar los zapallitos demasiado finos

Cocinar a fuego bajo una vez incorporado el huevo

De esta manera, la preparación se compacta correctamente y mantiene su forma.

Una opción rápida, liviana y versátil

La tarta de zapallitos invertida es ideal para resolver un almuerzo o cena sin complicaciones. Además, se puede adaptar con otros ingredientes como zanahoria rallada, espinaca o distintas variedades de queso.

Una receta simple, económica y saludable que confirma que comer rico no siempre lleva tiempo.