Adiós al yute: la elegante alfombra que eligió Benjamín Vicuña y anticipa una tendencia deco

Benjamín Vicuña mostró un rincón de su living y un detalle se llevó todas las miradas: reemplazó las clásicas fibras neutras por una alfombra de inspiración oriental. Una elección que devuelve los estampados, el color y la personalidad al centro de la decoración.

Durante los últimos años, las alfombras de yute y fibras naturales se convirtieron casi en un básico de los interiores modernos. Beige, crudo, madera y texturas artesanales dominaron livings y dormitorios. Pero las tendencias de 2026 empiezan a abrirle espacio a propuestas con más color, dibujos y personalidad.

Y Benjamín Vicuña parece haberse sumado a ese cambio. El actor dejó ver recientemente parte de su sala de estar y llamó la atención por una gran alfombra de inspiración oriental y estética clásica, que se convirtió en protagonista del ambiente.

Según destacó Revista Caras, Vicuña se alejó en este sector de las tradicionales alfombras de yute y eligió un diseño con motivos ornamentales, una alternativa que aporta calidez y un aire sofisticado sin necesidad de modificar muebles ni hacer grandes cambios en el living.

La alfombra de Benjamín Vicuña que transforma su living

La elección funciona precisamente porque rompe con la neutralidad del resto del espacio.

En lugar de una superficie lisa, los motivos de inspiración oriental introducen dibujos, profundidad y diferentes tonalidades, convirtiendo el piso en un elemento decorativo por sí mismo.

Este tipo de alfombras tiene además una ventaja: puede convivir con muebles contemporáneos. No es necesario recrear un ambiente clásico completo. Una pieza estampada puede combinarse con sofás de líneas simples, madera, paredes neutras y tecnología, consiguiendo un contraste mucho más actual.

En el caso de Vicuña, esa mezcla dialoga con la estética general de su casa en Barrio Parque, donde predominan los tonos cálidos, las maderas oscuras y las referencias clásicas europeas.

¿Las alfombras de yute dejaron de ser tendencia?

No necesariamente. El yute continúa apareciendo entre los materiales elegidos en 2026, especialmente en ambientes naturales, rústicos y boho.

Lo que cambia es la idea de que todas las alfombras deban ser neutras y pasar inadvertidas.

Entre las tendencias actuales aparecen nuevamente los estampados, los modelos vintage, los colores más intensos y hasta la combinación de dos alfombras para delimitar diferentes sectores. También ganan espacio las formas irregulares y los diseños con distintas texturas y relieves.

Cómo incorporar una alfombra oriental sin recargar el living

El secreto está en permitir que la alfombra sea uno de los puntos fuertes del ambiente.

Si tiene muchos dibujos o colores, puede combinarse con un sofá neutro y pocos textiles estampados. Las maderas oscuras, los tonos beige, visón, verde oliva o bordó también acompañan especialmente bien este tipo de diseños.

Otra posibilidad es utilizarla para delimitar el sector del living en ambientes abiertos. Una alfombra suficientemente grande para incluir al menos las patas delanteras del sofá y las butacas ayuda a ordenar visualmente el espacio.

La elección de Vicuña refleja así un cambio que empieza a verse en decoración: después de años de interiores dominados por beige, fibras naturales y piezas extremadamente neutras, el color y los diseños con historia vuelven a ganar protagonismo.