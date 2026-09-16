Body retinol: qué es y por qué el retinol ya no se usa solamente en la cara

El retinol dejó de ser un activo reservado exclusivamente para el rostro. El “body retinol” gana espacio en las rutinas de cuidado corporal por su capacidad para mejorar la textura y apariencia de la piel. Cómo utilizarlo y qué precauciones tener.

Durante años, el retinol estuvo asociado principalmente con las rutinas de skincare facial. Cremas y sérums con este derivado de la vitamina A se popularizaron por su capacidad para mejorar la textura de la piel y suavizar la apariencia de líneas finas y manchas.

Ahora, el activo comenzó a extenderse al resto del cuerpo. Cremas y lociones formuladas específicamente para brazos, piernas, escote y otras zonas dieron origen a una tendencia que en redes sociales se conoce como “body retinol”.

La idea es sencilla: llevar algunos de los beneficios conocidos del retinol facial a sectores del cuerpo que también pueden presentar sequedad, textura irregular o signos visibles del paso del tiempo.

Qué es el body retinol

El término no identifica un ingrediente diferente. Se trata del mismo tipo de activo derivado de la vitamina A, pero incorporado a productos diseñados para la piel del cuerpo.

Estas fórmulas suelen presentarse como lociones o cremas y pueden combinar retinol con ingredientes hidratantes y reparadores de la barrera cutánea, como ácido hialurónico, glicerina, ceramidas o niacinamida.

El retinol favorece la renovación celular y puede estimular la producción de colágeno. Con un uso sostenido, puede contribuir a mejorar el aspecto de la textura, las líneas finas y algunas alteraciones de la pigmentación.

En qué partes del cuerpo puede utilizarse

Uno de los motivos detrás de la tendencia es que ciertas zonas suelen quedar fuera de las rutinas antiedad pese a estar muy expuestas.

Entre ellas aparecen especialmente el cuello, el escote, los brazos y las manos.

También existen productos corporales con retinoides destinados a mejorar la textura de la piel en piernas, glúteos o abdomen. Sin embargo, no todos los productos son apropiados para todas las zonas y deben evitarse áreas sensibles, mucosas o piel irritada.

¿Sirve para la piel de los brazos?

Una de las aplicaciones que despertó mayor interés es el cuidado de los brazos, donde con el paso de los años pueden aparecer cambios de textura, manchas y pérdida de firmeza.

El retinol puede colaborar con la renovación de la superficie de la piel, aunque los resultados no son inmediatos ni equivalen a procedimientos dermatológicos.

Además, la respuesta depende de la concentración, la formulación, la constancia y las características de cada piel.

Cómo empezar a usar retinol corporal

Al igual que ocurre con el rostro, no conviene comenzar utilizándolo todas las noches.

Una forma prudente de incorporarlo es aplicarlo dos noches por semana y observar cómo responde la piel. Si no aparecen irritación, descamación intensa o ardor, la frecuencia puede aumentarse gradualmente siguiendo las indicaciones del producto.

También conviene:

Aplicarlo preferentemente por la noche .

. Utilizar una cantidad moderada.

Mantener una buena hidratación corporal .

. No colocarlo inmediatamente después de depilarse o sobre piel lastimada.

Evitar combinarlo en la misma zona y noche con exfoliantes fuertes si la piel no está acostumbrada.

Usar protector solar sobre las partes del cuerpo que queden expuestas durante el día.

Retinol corporal y sol: un punto fundamental

El uso de retinol no reemplaza la protección solar. Si se aplica en escote, brazos, manos o piernas, esas zonas deben protegerse cuando estén expuestas.

Esto cobra todavía más importancia con la llegada de la primavera y el aumento de las horas al aire libre.

El protector solar ayuda además a prevenir nuevos signos de fotoenvejecimiento, por lo que retinol y fotoprotección forman una combinación mucho más lógica que utilizar únicamente un producto nocturno.

¿Se puede usar el retinol facial en el cuerpo?

En principio, algunos productos faciales podrían utilizarse en determinadas zonas corporales, pero no siempre resulta conveniente.

Las fórmulas específicas para el cuerpo suelen estar pensadas para cubrir superficies más amplias, tienen texturas más fáciles de extender y pueden incorporar concentraciones e ingredientes complementarios adaptados a ese uso.

Tampoco es recomendable comprar un retinol de alta concentración pensando que será necesariamente más efectivo. Más cantidad o mayor potencia también puede significar más irritación.

Las personas con piel muy sensible, eccema u otras enfermedades dermatológicas deberían consultar antes de incorporarlo. Los retinoides tópicos generalmente se evitan durante el embarazo, por lo que en ese caso corresponde consultar con el médico.

La tendencia del body retinol demuestra, en definitiva, un cambio en las rutinas de belleza: el cuidado de la piel ya no termina en la mandíbula y empieza a extenderse al cuello, escote, manos y cuerpo.

Cleveland Clinic o la American Academy of Dermatology (AAD).