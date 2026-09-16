Presupuesto 2027: los cambios que propone el Gobierno y podría impactar en la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. En la hoja de ruta para el último año de la presidencia de Javier Milei, se proyectan variables como la inflación, el dólar, el PBI y el resultado económico anual, pero también determina cambios en las partidas para áreas sensibles como Discapacidad.

Los cambios que propone el Presupuesto 2027

La iniciativa, que cuenta con las firmas de Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, ingresó al Parlamento pasadas las 22 del martes. El texto fija un superávit primario de $18,44 billones (1,3% del PBI) y un resultado financiero favorable de $3,30 billones (0,2% del producto), tras saldar los intereses de la deuda.

Entre las principales proyecciones macroeconómicas para 2027, el Ejecutivo estima un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y una suba del salario promedio del 25,4%, ubicándose por encima de la evolución de los precios.

En materia cambiaria, se contempla una cotización de $1.847,60 para fines de ese año. Desde el Gobierno aclararon que dicho valor no representa una previsión puntual, sino el ajuste de la paridad actual según la inflación proyectada.

Sin embargo, la letra chica del Presupuesto está generando discusiones, sobre todo porque hay un apartado que incluye modificaciones que podrían tener impacto en la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Presupuesto 2027: qué dice sobre Discapacidad

El proyecto apunta a la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según el texto, el Gobierno fija la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en 70% de la jubilación mínima y establece que será incompatible con un empleo formal o con estar inscripto en el régimen general o simplificado.

También contempla cambios en el esquema del nomenclador. De acuerdo a lo detallado, los valores dejarán de ser universales y cada ente obligado deberá determinarlos. En el caso de Nación, se actualizarán trimestralmente y, si no se hace, se tomará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa mes a mes el Indec.

Por último, deroga los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.

El primero afecta a la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. A su vez, elimina la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud a las personas que cuenten con una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

Respecto a la eliminación del noveno artículo, se suprime la conversión de oficio de la pensión no contributiva en la modalidad por Discapacidad para Protección Social.

Finalmente, el artículo 14 establece actualmente que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán equitativos para todas las entidades contempladas por la presente ley, además de ser determinados por el directorio de dicho organismo y actualizados según lo dispuesto en el Decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional.

Con información de Ámbito