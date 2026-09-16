¿Dónde guardar las papas para que duren más?: el lugar de la cocina que conviene evitar

Guardar las papas correctamente puede hacer que se mantengan firmes y en buenas condiciones durante más tiempo. La luz, el calor y la humedad aceleran su deterioro, pero además hay un alimento junto al que conviene no colocarlas.

Las papas son uno de esos alimentos que solemos comprar para tener siempre disponibles. Sin embargo, después de algunos días pueden comenzar a brotar, ponerse blandas o adquirir una coloración verdosa.

En muchos casos, el problema está en el lugar elegido para guardarlas. Aunque dejarlas dentro de una bolsa sobre la mesada parece práctico, las condiciones de almacenamiento influyen directamente en su conservación.

La recomendación general es sencilla: las papas necesitan un lugar fresco, oscuro, seco y con buena ventilación.

El lugar de la cocina donde no conviene guardar las papas

Uno de los principales errores es dejarlas cerca del horno, las hornallas o cualquier fuente de calor.

Las temperaturas elevadas favorecen la aparición de brotes y pueden hacer que las papas pierdan calidad más rápidamente. Tampoco conviene ubicarlas en una mesada que reciba luz solar directa.

La exposición a la luz puede provocar que la papa produzca más clorofila y glicoalcaloides, entre ellos solanina. La coloración verde funciona como una señal de que el tubérculo estuvo expuesto a condiciones inadecuadas.

Por eso, un mueble ventilado y alejado de fuentes de calor suele ser una alternativa mejor que dejarlas a la vista.

Por qué tampoco conviene guardar las papas junto a las cebollas

Papas y cebollas suelen terminar juntas en el mismo cajón o canasto, pero separarlas puede ayudar a conservarlas mejor.

Las cebollas liberan etileno y humedad, factores que pueden favorecer el deterioro y la brotación de las papas cuando permanecen almacenadas muy cerca durante períodos prolongados.

Pueden compartir una despensa, pero es preferible colocarlas en recipientes separados y con cierta distancia entre ellas.

¿Hay que guardar las papas en la heladera?

Durante mucho tiempo se recomendó evitar completamente la heladera porque las bajas temperaturas pueden aumentar la cantidad de azúcares en las papas y modificar su comportamiento durante la cocción.

Sin embargo, las recomendaciones han evolucionado y la refrigeración puede ser una opción segura para prolongar su conservación, especialmente cuando en casa no existe un lugar suficientemente fresco y oscuro.

Para una despensa doméstica, lo más importante continúa siendo evitar el calor, la humedad y la exposición a la luz.

Bolsa de plástico o canasto: cómo conservarlas

Otro error habitual es mantenerlas durante semanas dentro de una bolsa de plástico completamente cerrada.

La falta de circulación de aire puede favorecer la acumulación de humedad. Una mejor opción es utilizar una bolsa de papel, una caja de cartón, una bolsa de tela transpirable o un canasto ventilado.

Además, no conviene lavar las papas antes de guardarlas. Es preferible hacerlo justo antes de cocinarlas, ya que incorporar humedad durante el almacenamiento puede acelerar su deterioro.

Qué hacer cuando una papa tiene brotes o partes verdes

Un brote pequeño no significa automáticamente que toda la papa deba descartarse. Si continúa firme y en buen estado, se pueden retirar los brotes y cualquier sector verde antes de cocinarla.

En cambio, si está muy verde, blanda, arrugada, presenta numerosos brotes o tiene sabor amargo, lo más prudente es descartarla.

Con una medida tan sencilla como cambiar el lugar donde se almacenan, las papas pueden conservarse durante más tiempo y, al mismo tiempo, se reduce el desperdicio de alimentos.