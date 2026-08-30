Murió un hombre en un incendio en una vivienda de Centenario: qué se sabe

El incendio fue en una casa sobre calle Los Incas. Foto: Gentileza Centenario digital.

Un hombre de 49 años murió anoche en un incendio en Centenario. Las cicunstancias del fallecimiento son investigadas por la Justicia.

En el lugar trabajó personal de bomberos. Por la tarde se hará la autopsia del cuerpo de la víctima.

Murió un hombre en un incendio en Centenario: por la tarde la autopsia

El hecho fue ayer, alrededor de las 21, en una vivienda sobre calle Los Incas, entre Alfonsina Storni y Gabriela Mistral.

«Cuando llegamos había un incendio generalizado en la casa y encontramos el cuerpo a pocos metros de la entrada de la puerta principal», dijeron a Diario RÍO NEGRO desde el cuartel de bomberos de Centenario.

Trabajaron en el sitio personal de Criminalística como de Homicidio. Fuentes judiciales dijeron a este medio que por la tarde se hará la autopsia. En principio se trataría de sucidio.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además, se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.