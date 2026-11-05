Almohadas amarillas: el truco para quitar las manchas de transpiración y dejarlas limpias sin arruinarlas

Con el paso del tiempo, las almohadas blancas comienzan a ponerse amarillas, incluso cuando se utilizan fundas y se cambia la ropa de cama con frecuencia. La transpiración, la humedad y los aceites naturales de la piel son algunos de los principales responsables de esas manchas que parecen imposibles de eliminar.

La buena noticia es que no siempre es necesario reemplazarlas. Existen métodos de limpieza que permiten reducir las manchas, eliminar residuos y recuperar parte de su aspecto original. El secreto está en utilizar los productos adecuados y, sobre todo, conocer el material de cada almohada.

¿Por qué las almohadas se ponen amarillas?

Aunque permanezcan protegidas por una funda, las almohadas están en contacto con la piel y el cabello durante varias horas cada noche.

Con el uso cotidiano, diferentes sustancias pueden atravesar las telas y acumularse en su superficie:

Transpiración: la humedad y los residuos corporales pueden dejar marcas amarillentas.

la humedad y los residuos corporales pueden dejar marcas amarillentas. Grasa natural de la piel: se transfiere gradualmente a las fibras.

se transfiere gradualmente a las fibras. Productos para el cabello: acondicionadores, aceites y cremas pueden favorecer la aparición de manchas.

acondicionadores, aceites y cremas pueden favorecer la aparición de manchas. Humedad acumulada: una almohada que no se seca correctamente puede desarrollar olores desagradables.

Estas manchas no necesariamente significan que la almohada deba descartarse, aunque algunas pueden volverse permanentes con el paso del tiempo.

El truco para quitar las manchas amarillas de las almohadas

Uno de los métodos más sencillos consiste en tratar previamente las manchas con detergente líquido suave y luego lavar la almohada, siempre que el fabricante permita sumergirla en agua.

Qué necesitás

Detergente líquido suave para ropa.

Agua tibia, si la etiqueta permite utilizarla.

Un paño limpio o un cepillo de cerdas muy suaves.

Un lavarropas con programa delicado, si la almohada admite lavado a máquina.

Paso a paso para recuperar las almohadas

1. Revisar la etiqueta. Antes de comenzar, comprobar si el relleno admite lavado a máquina, a mano o únicamente limpieza superficial.

2. Tratar las manchas. Aplicar una pequeña cantidad de detergente líquido sobre las zonas amarillentas y distribuir suavemente, sin frotar con fuerza.

3. Dejar actuar unos minutos. Respetar las indicaciones del producto y evitar que el detergente se seque sobre la tela.

4. Lavar con un programa delicado. Si la almohada es apta para lavarropas, seleccionar la temperatura indicada por el fabricante y utilizar una cantidad moderada de detergente.

5. Realizar un enjuague adicional. Esto ayuda a retirar los restos de jabón que podrían quedar atrapados en el relleno.

6. Secar completamente. Es fundamental asegurarse de que el interior esté seco antes de volver a utilizar la almohada.

Este procedimiento puede ayudar a disminuir las manchas de transpiración, aunque no garantiza recuperar el blanco original cuando la decoloración es antigua.

¿Sirve el bicarbonato para limpiar las almohadas amarillas?

El bicarbonato de sodio es otro ingrediente que suele utilizarse en la limpieza del hogar. Puede ayudar a neutralizar olores, aunque no siempre resulta suficiente para eliminar manchas amarillas profundas.

En almohadas de espuma viscoelástica, que generalmente no deben sumergirse en agua, una alternativa para refrescarlas consiste en espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato sobre la superficie seca, dejarlo actuar aproximadamente una hora y retirarlo cuidadosamente con una aspiradora.

Este procedimiento está pensado principalmente para los olores, no para blanquear el relleno.

Importante: no conviene mezclar productos de limpieza ni utilizar lavandina sin verificar que el material lo permita.

Qué almohadas se pueden lavar en el lavarropas y cuáles no

No todas las almohadas toleran el mismo tratamiento.

Almohadas de fibra sintética: muchas admiten lavado a máquina con un programa delicado.

Almohadas de plumas: algunas pueden lavarse, pero necesitan un enjuague y secado especialmente cuidadosos para evitar que el relleno se apelmace.

Almohadas viscoelásticas: generalmente no deben introducirse en el lavarropas ni sumergirse en agua. Se recomienda limpiar las manchas de manera localizada.

Almohadas de látex: suelen requerir cuidados especiales y no deben lavarse a máquina salvo indicación expresa del fabricante.

En todos los casos, la etiqueta de cuidado tiene prioridad sobre cualquier truco casero.

Cómo evitar que las almohadas vuelvan a ponerse amarillas

Para conservarlas limpias durante más tiempo, los especialistas recomiendan incorporar algunos hábitos sencillos:

Utilizar protectores de almohada lavables , además de las fundas habituales.

, además de las fundas habituales. Cambiar las fundas con frecuencia para reducir la acumulación de transpiración y grasa.

para reducir la acumulación de transpiración y grasa. Ventilar la habitación y la ropa de cama para evitar la humedad.

para evitar la humedad. Lavar las almohadas periódicamente , de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Evitar acostarse con el cabello mojado para reducir la humedad que llega al relleno.

Según Sleep Foundation, muchas almohadas pueden lavarse al menos dos veces al año, aunque la frecuencia depende del material y del uso.

El cuidado adecuado no solo ayuda a mantener un mejor aspecto: también permite prolongar la vida útil de las almohadas y conservar su comodidad.

En definitiva, para recuperar una almohada amarillenta no hacen falta fórmulas complicadas. Un tratamiento previo de las manchas, un lavado apropiado y un secado completo pueden marcar la diferencia sin poner en riesgo el relleno.