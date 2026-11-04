Alergias de primavera: los 5 lugares de la casa donde se acumula polen y casi nadie limpia

La primavera trae días más largos, temperaturas agradables y jardines llenos de flores. Sin embargo, para muchas personas también significa el regreso de los estornudos, la congestión nasal, la picazón de ojos y otras molestias relacionadas con las alergias estacionales.

Aunque suele pensarse que el polen se encuentra únicamente al aire libre, estas pequeñas partículas también pueden ingresar a las viviendas a través de las ventanas, la ropa, el calzado e incluso el pelo de las mascotas.

Una vez dentro, el polen puede depositarse en muebles, textiles y rincones que no siempre forman parte de la limpieza cotidiana. Por eso, prestar atención a determinadas superficies puede ayudar a reducir la exposición a los alérgenos.

Los 5 lugares de la casa donde se acumula polen durante la primavera

1. Cortinas y telas cercanas a las ventanas

Las cortinas pueden retener partículas de polen que ingresan cuando se abren las ventanas para ventilar los ambientes.

Las telas gruesas y los textiles difíciles de lavar pueden acumular polvo y otros alérgenos, especialmente si permanecen durante meses sin una limpieza adecuada.

Lo recomendable es lavar las cortinas según las indicaciones del fabricante y limpiar periódicamente los marcos y alféizares de las ventanas con un paño húmedo.

2. Almohadones, sillones y mantas del living

Los textiles del living también pueden acumular polen, polvo y partículas que llegan desde el exterior.

Los almohadones, las mantas decorativas y los tapizados suelen utilizarse a diario, pero no siempre reciben una limpieza frecuente.

Aspirar los sillones con un equipo que tenga filtro HEPA, cuando sea posible, y lavar las fundas desmontables puede ayudar a reducir la presencia de alérgenos.

3. Alfombras y felpudos de entrada

El calzado es una de las vías por las que el polen puede ingresar al hogar.

Las partículas quedan adheridas a las suelas y pueden terminar depositándose en alfombras, pisos y felpudos.

Por eso, dejar los zapatos cerca de la entrada y utilizar calzado exclusivo para el interior puede ser una medida sencilla para disminuir la cantidad de suciedad que circula por la vivienda.

También conviene aspirar las alfombras regularmente y limpiar los pisos con métodos húmedos, en lugar de barrer en seco.

4. Ropa de cama y almohadas

El dormitorio merece especial atención, sobre todo cuando alguna persona de la familia presenta síntomas de alergia.

El polen puede llegar a las sábanas y almohadas a través de la ropa, el cabello o las ventanas abiertas.

Lavar la ropa de cama semanalmente y evitar acostarse con prendas utilizadas al aire libre puede contribuir a reducir la exposición durante la noche.

En días de alta concentración de polen, también es conveniente evitar secar las sábanas al aire libre, porque pueden recoger partículas del ambiente.

5. Filtros de aire acondicionado y ventilación

Los equipos de climatización pueden acumular polvo y otras partículas en sus filtros.

Cuando no reciben el mantenimiento adecuado, su funcionamiento puede verse afectado y la calidad del aire interior puede empeorar.

Limpiar o reemplazar los filtros según las instrucciones del fabricante es una medida importante para mantener los equipos en buenas condiciones.

También conviene recordar que no todos los filtros retienen partículas con la misma eficacia.

Cómo limpiar la casa en primavera sin levantar más polvo

Uno de los errores más habituales es utilizar plumeros o escobas secas para retirar la suciedad.

Estos métodos pueden volver a dispersar partículas en el aire, algo poco conveniente para quienes tienen sensibilidad al polen o a los ácaros.

Para una limpieza más adecuada, los especialistas recomiendan:

Utilizar paños húmedos para retirar el polvo de muebles y superficies.

para retirar el polvo de muebles y superficies. Aspirar con filtros HEPA , especialmente en alfombras y tapizados.

, especialmente en alfombras y tapizados. Lavar periódicamente los textiles que acumulan partículas.

que acumulan partículas. Evitar secar la ropa al aire libre durante jornadas con mucho polen.

durante jornadas con mucho polen. Cambiarse de ropa y ducharse después de pasar tiempo en el exterior, especialmente cuando los niveles de polen son elevados.

¿Conviene abrir las ventanas si hay mucho polen?

Ventilar los ambientes es importante para mantener una buena calidad del aire interior, pero durante la temporada de alergias conviene prestar atención a las condiciones exteriores.

En jornadas con alta concentración de polen, mantener las ventanas cerradas durante los momentos de mayor exposición puede ayudar a reducir su ingreso.

También es útil consultar los reportes locales de polen, cuando están disponibles, y adaptar la ventilación a las condiciones del día.

No existe un horario universalmente seguro para abrir las ventanas, ya que la concentración de polen varía según las especies vegetales, el viento y las condiciones meteorológicas.

Alergias de primavera: cuándo conviene consultar al médico

La limpieza del hogar puede ayudar a disminuir la exposición a los alérgenos, pero no reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento médico.

Si los estornudos, la congestión nasal, la picazón ocular o la tos se repiten durante varias semanas, es recomendable consultar con un profesional para identificar la causa.

Además, si aparecen silbidos al respirar o dificultad respiratoria, es importante buscar atención médica.

La clave está en combinar una limpieza adecuada con hábitos de prevención, especialmente durante los meses en los que aumenta la presencia de polen en el ambiente.