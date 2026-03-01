Bizcocho saludable de zanahoria y avena: una opción sin azúcar para disfrutar sin culpas
Una receta es ideal para quienes buscan algo dulce, casero y más nutritivo.
Cada vez más personas buscan alternativas dulces sin azúcar refinada. Este bizcocho de zanahoria y avena combina ingredientes naturales y harinas más nutritivas para lograr una textura húmeda y un sabor suave, perfecto para el mate o el desayuno.
Ingredientes (8 porciones)
Para el bizcocho:
- 2 huevos
- 60 gramos de puré o mermelada de paraguayo (puede reemplazarse por otra fruta)
- 30 gramos de abedul (edulcorante natural)
- 70 gramos de harina de avena
- 70 gramos de harina de almendra
- 1 cucharadita de canela
- 3 cucharadas de aceite de coco
- 60 gramos de zanahoria rallada
- 20 gramos de pasas
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Para la crema:
- 80 gramos de queso ricotta
- 30 gramos de yogur griego sin azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de abedul
Paso a paso
- En un bol, batir los huevos junto con el edulcorante y la canela.
- Incorporar la mermelada o puré de fruta y mezclar.
- Agregar el aceite de coco y continuar integrando.
- Sumar las harinas y el polvo de hornear, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.
- Añadir la zanahoria rallada y las pasas.
- Volcar la mezcla en un molde de 20×9 centímetros.
- Llevar a horno precalentado a 180° durante 35 minutos.
- Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla.
La crema y el toque final
- Mezclar en un bol la ricotta, el yogur, el edulcorante y la esencia de vainilla.
- Cubrir el bizcocho ya frío con la crema, dejando que caiga suavemente por los laterales.
- Decorar con pasas, nueces o avellanas picadas.
El resultado es un bizcocho húmedo, aromático y con el dulzor justo, ideal para quienes reducen el consumo de azúcar pero no quieren resignar sabor.
