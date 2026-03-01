Bizcocho saludable de zanahoria y avena: una opción sin azúcar para disfrutar sin culpas

Cada vez más personas buscan alternativas dulces sin azúcar refinada. Este bizcocho de zanahoria y avena combina ingredientes naturales y harinas más nutritivas para lograr una textura húmeda y un sabor suave, perfecto para el mate o el desayuno.

Ingredientes (8 porciones)

Para el bizcocho:

2 huevos

60 gramos de puré o mermelada de paraguayo (puede reemplazarse por otra fruta)

30 gramos de abedul (edulcorante natural)

70 gramos de harina de avena

70 gramos de harina de almendra

1 cucharadita de canela

3 cucharadas de aceite de coco

60 gramos de zanahoria rallada

20 gramos de pasas

1 cucharadita de polvo de hornear

Para la crema:

80 gramos de queso ricotta

30 gramos de yogur griego sin azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de abedul

Paso a paso

En un bol, batir los huevos junto con el edulcorante y la canela.

Incorporar la mermelada o puré de fruta y mezclar.

Agregar el aceite de coco y continuar integrando.

Sumar las harinas y el polvo de hornear, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.

Añadir la zanahoria rallada y las pasas.

Volcar la mezcla en un molde de 20×9 centímetros.

Llevar a horno precalentado a 180° durante 35 minutos.

Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla.

La crema y el toque final

Mezclar en un bol la ricotta, el yogur, el edulcorante y la esencia de vainilla.

Cubrir el bizcocho ya frío con la crema, dejando que caiga suavemente por los laterales.

Decorar con pasas, nueces o avellanas picadas.

El resultado es un bizcocho húmedo, aromático y con el dulzor justo, ideal para quienes reducen el consumo de azúcar pero no quieren resignar sabor.