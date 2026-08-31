Bombas de papa rellenas de cebolla caramelizada: crocantes por fuera y cremosas por dentro
Una receta económica, fácil y reconfortante que transforma ingredientes simples en unas bombas irresistibles. La combinación de papa y cebolla caramelizada es perfecta para servir como entrada, acompañamiento o plato principal.
Hay recetas que demuestran que no hace falta gastar demasiado para preparar algo delicioso. Estas bombas de papa rellenas de cebolla caramelizada se hacen con ingredientes sencillos y tienen todo lo que se busca en una comida casera: una cubierta dorada y crocante, un interior suave y un relleno dulce y sabroso.
La clave está en lograr un buen puré de papa, dejar que la cebolla se cocine lentamente hasta caramelizarse y luego formar pequeñas bolitas que pueden cocinarse fritas o al horno.
Ingredientes
Para las bombas:
- 1 kg de papas
- 2 cucharadas de manteca
- 1 huevo
- 3 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada, opcional
- ½ taza de harina, aproximadamente
Para el relleno:
- 3 cebollas grandes
- 1 cucharada de manteca
- 1 cucharada de aceite
- 1 cucharadita de azúcar, opcional
- Sal y pimienta a gusto
Para rebozar:
- 2 huevos
- Pan rallado, cantidad necesaria
- Harina, cantidad necesaria
Para cocinar:
- Aceite para freír, si se elige esa opción
Cómo hacer bombas de papa rellenas de cebolla caramelizada
1. Preparar las papas.
Pelar las papas, cortarlas en trozos y cocinarlas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Escurrirlas y hacer un puré mientras todavía están calientes.
Agregar la manteca, el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y un poco de nuez moscada. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar la harina de a poco hasta conseguir una masa que pueda manipularse sin pegarse demasiado en las manos.
2. Caramelizar la cebolla.
Cortar las cebollas en tiras finas. Calentar una sartén con la manteca y el aceite y sumar las cebollas junto con una pizca de sal.
Cocinar a fuego bajo, removiendo cada tanto, durante unos 25 a 30 minutos. La cebolla irá tomando un color dorado y una textura suave. Si se desea un sabor más dulce, se puede agregar una cucharadita de azúcar durante la cocción.
Retirar del fuego y dejar enfriar.
3. Armar las bombas.
Tomar una porción de puré y formar una especie de disco en la palma de la mano. Colocar en el centro una cucharadita de cebolla caramelizada y cerrar cuidadosamente, formando una bola.
Repetir el procedimiento hasta terminar con toda la preparación.
4. Rebozar.
Pasar cada bomba primero por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Para conseguir una cobertura más crocante, se puede repetir el paso de huevo y pan rallado.
5. Cocinar.
Para freírlas, calentar abundante aceite y cocinar las bombas hasta que estén doradas por todos sus lados. Retirar y colocar sobre papel absorbente.
También se pueden hacer al horno: disponerlas sobre una placa ligeramente aceitada y cocinar a 200 °C durante unos 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de manera pareja.
Un truco para que no se abran
Uno de los secretos de esta receta es dejar enfriar bien el puré antes de formar las bombas. Si la preparación está demasiado caliente o húmeda, será más difícil cerrarlas y pueden abrirse durante la cocción.
También es importante no colocar demasiado relleno: una pequeña cantidad de cebolla caramelizada alcanza para que cada bomba tenga sabor sin comprometer su estructura.
Estas bombas de papa quedan especialmente bien recién hechas, cuando el exterior está crocante y el interior todavía está caliente. Se pueden acompañar con una ensalada fresca, una salsa de queso crema o simplemente disfrutarlas solas como entrada o picada.
La cebolla caramelizada también puede combinarse con queso mozzarella, provolone o queso azul para darle un toque diferente al relleno.
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