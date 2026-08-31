El postre de limón y vainillas que se hace sin horno y queda súper cremoso

Si buscás un postre fresco, fácil y con pocos ingredientes, esta receta de limón y vainillas es una opción ideal. No necesita horno, se prepara en pocos pasos y después de unas horas en la heladera queda con una textura suave y cremosa.

Ingredientes

1 paquete de vainillas

400 ml de crema de leche

1 lata de leche condensada

2 limones

1 taza de leche

Ralladura de 1 limón

Opcional: galletitas trituradas o ralladura de limón para decorar

Cómo hacer el postre de limón y vainillas

1. Preparar la crema de limón.

Colocar la leche condensada en un bowl y agregar de a poco el jugo de los limones. Mezclar hasta integrar. El ácido del limón ayudará a espesar la preparación.

2. Batir la crema.

Batir la crema de leche bien fría hasta que tome cuerpo, sin necesidad de llegar a una consistencia excesivamente firme.

3. Unir las preparaciones.

Incorporar la crema batida a la mezcla de leche condensada y limón con movimientos suaves, para conservar una textura aireada y cremosa.

4. Preparar las vainillas.

Pasar rápidamente cada vainilla por la leche. Es importante no dejarlas demasiado tiempo para evitar que se desarmen.

5. Armar el postre.

En una fuente colocar una primera capa de vainillas. Cubrir con una parte de la crema de limón y repetir las capas hasta terminar los ingredientes.

6. Decorar.

Finalizar con crema de limón y agregar ralladura de limón por encima. También se pueden sumar unas vainillas trituradas para darle un toque crocante.

7. Llevar a la heladera.

Refrigerar durante al menos 4 horas. Para conseguir una textura más firme y que los sabores se integren mejor, lo ideal es dejarlo reposar toda la noche.

El secreto para que quede bien cremoso

El punto está en no excederse con el jugo de limón y mezclar suavemente la crema batida con la leche condensada. Además, las vainillas deben humedecerse apenas: si absorben demasiada leche, pueden perder su estructura y hacer que el postre quede demasiado líquido.

Este postre se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir. La ralladura de limón aporta aroma y refuerza el sabor cítrico sin sumar demasiada acidez.

También se puede preparar en vasitos individuales, alternando las capas de vainillas y crema de limón. Es una presentación práctica para reuniones, cumpleaños o cuando se busca un postre sencillo que rinda varias porciones.