Budín de acelga: una receta fácil, económica y llena de sabor

La acelga es una de esas verduras que muchas veces quedan relegadas a tartas o tortillas, pero también puede convertirse en la protagonista de un budín suave, húmedo y sabroso.

Esta receta es sencilla y requiere pocos ingredientes. Además, permite incorporar otras verduras, hierbas o distintos tipos de queso según lo que haya disponible en casa.

Ingredientes

1 atado grande de acelga

1 cebolla

2 dientes de ajo

3 huevos

100 gramos de queso rallado

3 cucharadas de harina

½ taza de leche

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada, opcional

Pan rallado, cantidad necesaria para el molde

Cómo hacer el budín de acelga

1. Preparar la acelga

Lavar muy bien las hojas y retirar las partes más duras de los tallos. Cocinar la acelga al vapor o en una olla con poca agua durante unos minutos, hasta que quede tierna.

Escurrir muy bien y picar. Este paso es importante porque la acelga libera bastante líquido y, si queda demasiado húmeda, puede afectar la textura del budín.

2. Preparar el relleno

Picar la cebolla y los dientes de ajo. Saltearlos en una sartén con el aceite hasta que la cebolla quede transparente.

Agregar la acelga picada y cocinar durante unos minutos. Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada.

3. Armar la mezcla

En un recipiente grande, batir los huevos junto con la leche. Incorporar la harina y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

Sumar la acelga salteada y el queso rallado. Integrar todos los ingredientes.

4. Cocinar

Enmantecar o aceitar un molde para budín y espolvorearlo con pan rallado.

Volcar la preparación y llevar a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35 a 45 minutos, hasta que el budín esté firme y ligeramente dorado en la superficie.

Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar.

Una receta para aprovechar la huerta

El budín de acelga también es una buena alternativa para aprovechar una producción casera de la huerta. La verdura puede combinarse con zanahoria, zapallito, choclo o incluso brócoli para crear distintas versiones.

Se puede servir caliente, tibio o frío, acompañado de una ensalada fresca. También funciona muy bien como vianda y puede conservarse en la heladera durante unos días.