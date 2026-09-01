Rosario Central sufrió una grave sanción por parte de la Conmebol

Rosario Central deberá abonarle 145.000 dólares a la Conmebol en una sanción por diversos incisos del Código Disciplinario y el Manual de Clubes de la entidad sudamericana. Según se supo, la causa que arrastra mayor cantidad de dinero de penalidad es haber infringido el artículo 15.2, que castiga a los clubes si sus simpatizantes cometen gestos de discriminación y racismo con una multa de 100.000 dólares.

La sanción que recae sobre el Canalla es válida por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, disputado el pasado 13 de agosto entre el conjunto que juega como local en el estadio Gigante de Arroyito y Corinthians de Brasil.

Rosario Central sufrió una dura penalización dos semanas después de disputar su último partido internacional como local y deberá abonar 145 mil dólares por diversos incumplimientos disciplinarios y protocolares.

La falta más grave cometida por el conjunto rosarino involucra a sus hinchas, ya que desde la entidad regidora del fútbol sudamericano se registraron diversos gestos racistas entre los simpatizantes locales y los visitantes, con los habitualmente castigados ademanes que tratan al público brasileño de “monos”.

Con 100 mil dólares de deuda únicamente por el ítem mencionado, las demás penalidades acumulan 45 mil dólares por el lanzamiento de objetos desde las tribunas al campo de juego, la tardanza a la hora de salir al campo de juego y el incumplimiento del protocolo de inicio de partidos que exige la Conmebol, en el que están prohibidos los objetos pirotécnicos que fueron utilizados por el conjunto local.

También se ve afectado por las multas económicas el entrenador del club, Jorge Almirón, que deberá pagar 50 mil dólares por ser responsable de la demora de sus futbolistas en regresar al terreno de juego.

Además de diversas advertencias para ambos, el club deberá exponer la frase “el respeto es titular” en sus redes sociales, a un costado del campo de juego y en la pantalla del estadio, y recibió una fuerte amenaza: en caso de reiterarse los hechos de racismo, la próxima multa ascenderá a 400 mil dólares.

Con información de Noticias Argentinas.