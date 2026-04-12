Budín de frutos secos sin TACC: una receta simple, nutritiva y apta para celíacos

Ideal para acompañar el mate o el café, este budín de frutos secos sin TACC combina sabor, textura y un perfil nutricional interesante. Elaborado con harinas sin gluten y una mezcla de nueces, almendras y frutas deshidratadas, es una opción casera perfecta para quienes deben evitar el gluten o buscan alternativas más saludables sin resignar lo rico.

Además, su preparación es sencilla y permite múltiples variantes según los ingredientes disponibles en casa.

Ingredientes

3 huevos

120 g de azúcar (puede ser mascabo o común)

100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

150 g de harina sin TACC (premezcla apta)

1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 g de frutos secos (nueces, almendras, avellanas)

50 g de frutas secas (pasas, arándanos deshidratados)

Ralladura de 1 limón o naranja

1 pizca de sal

Preparación paso a paso

Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y clara.

Incorporar el aceite y la esencia de vainilla, integrando bien.

Agregar la ralladura de cítrico para aportar aroma.

Tamizar la harina sin TACC junto con el polvo de hornear y la sal, e incorporar de a poco a la mezcla anterior.

Sumar los frutos secos y las frutas deshidratadas, previamente enharinados con un poco de la premezcla para evitar que se vayan al fondo.

Verter la preparación en un molde previamente aceitado o con papel manteca.

Hornear a 180 °C durante 40 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.

Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

Tips y variantes