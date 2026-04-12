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Budín de frutos secos sin TACC: una receta simple, nutritiva y apta para celíacos

Una receta simple y rendidora para preparar en casa, este budín de frutos secos sin TACC es ideal para quienes buscan una opción rica, casera y apta para celíacos.

Redacción

Por Redacción

Budín de frutos secos sin TACC. Imagen generada con IA.

Budín de frutos secos sin TACC. Imagen generada con IA.

Ideal para acompañar el mate o el café, este budín de frutos secos sin TACC combina sabor, textura y un perfil nutricional interesante. Elaborado con harinas sin gluten y una mezcla de nueces, almendras y frutas deshidratadas, es una opción casera perfecta para quienes deben evitar el gluten o buscan alternativas más saludables sin resignar lo rico.

Además, su preparación es sencilla y permite múltiples variantes según los ingredientes disponibles en casa.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 120 g de azúcar (puede ser mascabo o común)
  • 100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 150 g de harina sin TACC (premezcla apta)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 g de frutos secos (nueces, almendras, avellanas)
  • 50 g de frutas secas (pasas, arándanos deshidratados)
  • Ralladura de 1 limón o naranja
  • 1 pizca de sal

Preparación paso a paso

  • Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y clara.
  • Incorporar el aceite y la esencia de vainilla, integrando bien.
  • Agregar la ralladura de cítrico para aportar aroma.
  • Tamizar la harina sin TACC junto con el polvo de hornear y la sal, e incorporar de a poco a la mezcla anterior.
  • Sumar los frutos secos y las frutas deshidratadas, previamente enharinados con un poco de la premezcla para evitar que se vayan al fondo.
  • Verter la preparación en un molde previamente aceitado o con papel manteca.
  • Hornear a 180 °C durante 40 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
  • Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

Tips y variantes

  • Se puede reemplazar el azúcar por miel o edulcorante apto para cocción.
  • Para una versión más húmeda, agregar 2 cucharadas de yogur natural sin TACC.
  • También se puede sumar cacao amargo para una variante tipo budín marmolado.
  • Conservar en recipiente hermético hasta por 3 días.

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Sin TACC

Ideal para acompañar el mate o el café, este budín de frutos secos sin TACC combina sabor, textura y un perfil nutricional interesante. Elaborado con harinas sin gluten y una mezcla de nueces, almendras y frutas deshidratadas, es una opción casera perfecta para quienes deben evitar el gluten o buscan alternativas más saludables sin resignar lo rico.

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