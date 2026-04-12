Budín de frutos secos sin TACC: una receta simple, nutritiva y apta para celíacos
Una receta simple y rendidora para preparar en casa, este budín de frutos secos sin TACC es ideal para quienes buscan una opción rica, casera y apta para celíacos.
Ideal para acompañar el mate o el café, este budín de frutos secos sin TACC combina sabor, textura y un perfil nutricional interesante. Elaborado con harinas sin gluten y una mezcla de nueces, almendras y frutas deshidratadas, es una opción casera perfecta para quienes deben evitar el gluten o buscan alternativas más saludables sin resignar lo rico.
Además, su preparación es sencilla y permite múltiples variantes según los ingredientes disponibles en casa.
Ingredientes
- 3 huevos
- 120 g de azúcar (puede ser mascabo o común)
- 100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 150 g de harina sin TACC (premezcla apta)
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 g de frutos secos (nueces, almendras, avellanas)
- 50 g de frutas secas (pasas, arándanos deshidratados)
- Ralladura de 1 limón o naranja
- 1 pizca de sal
Preparación paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y clara.
- Incorporar el aceite y la esencia de vainilla, integrando bien.
- Agregar la ralladura de cítrico para aportar aroma.
- Tamizar la harina sin TACC junto con el polvo de hornear y la sal, e incorporar de a poco a la mezcla anterior.
- Sumar los frutos secos y las frutas deshidratadas, previamente enharinados con un poco de la premezcla para evitar que se vayan al fondo.
- Verter la preparación en un molde previamente aceitado o con papel manteca.
- Hornear a 180 °C durante 40 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.
Tips y variantes
- Se puede reemplazar el azúcar por miel o edulcorante apto para cocción.
- Para una versión más húmeda, agregar 2 cucharadas de yogur natural sin TACC.
- También se puede sumar cacao amargo para una variante tipo budín marmolado.
- Conservar en recipiente hermético hasta por 3 días.
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