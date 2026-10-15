Budín proteico de coco y yogur: una receta fácil, húmeda y saludable para la merienda

El budín proteico de coco y yogur es una opción casera, húmeda y fácil de preparar. Foto ilustrativa.

El budín proteico de coco y yogur es una alternativa para quienes buscan incorporar más proteínas a su alimentación con una receta casera y fácil de preparar. Su textura húmeda, el sabor del coco y la suavidad del yogur lo convierten en una opción ideal para disfrutar con el mate o un café.

Además, se puede preparar con pocos ingredientes y adaptar según las preferencias de cada persona.

Ingredientes

2 huevos.

200 gramos de yogur natural alto en proteínas.

50 gramos de coco rallado sin azúcar.

80 gramos de harina de avena.

30 gramos de proteína en polvo sabor vainilla o coco (opcional).

2 cucharadas de edulcorante apto para cocinar, o a gusto.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Un chorrito de leche, si la preparación queda demasiado espesa.

Cómo preparar el budín proteico de coco y yogur

1. Mezclar los ingredientes húmedos. En un recipiente, batir los huevos con el yogur, la esencia de vainilla y el edulcorante hasta integrar bien.

2. Incorporar los ingredientes secos. Agregar el coco rallado, la harina de avena, la proteína en polvo —si se utiliza— y el polvo de hornear. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Si queda demasiado espesa, añadir un poco de leche.

3. Preparar el molde. Verter la mezcla en un molde para budín previamente aceitado o cubierto con papel para horno.

4. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos. Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro: debe salir sin restos de masa cruda.

5. Dejar enfriar y servir. Retirar del horno, esperar unos minutos y desmoldar. Una vez frío, cortar en porciones.

Consejos para que quede húmedo y esponjoso

Para conseguir una textura suave, conviene utilizar un yogur espeso y evitar cocinar el budín durante demasiado tiempo. El coco rallado aporta sabor y humedad, mientras que la proteína en polvo es un ingrediente opcional que permite aumentar el contenido proteico.

También se puede agregar ralladura de limón para darle un toque fresco o unas gotas extra de esencia de vainilla para intensificar el aroma.

El budín se conserva en un recipiente cerrado en la heladera durante aproximadamente tres a cuatro días.

Una buena alternativa es cortarlo en porciones y tenerlo listo para el desayuno o la merienda. El aporte nutricional dependerá de las marcas de yogur, harina y proteína utilizadas, así como del tamaño de cada porción.