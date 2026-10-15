Con récord de preinscriptos y visita de lujo, las picadas buscan al Rey de Neuquén

Los mejores fierros de la región y algunos refuerzos de afuera, estarán en la multitudinaria fecha del sábado.

Este sábado 17 de octubre, el autódromo de Centenario será escenario de una nueva fecha de Speed Races, con una jornada de picadas nocturnas que promete reunir a una multitud de pilotos y público de toda la región.

La expectativa es enorme y los números vuelven a demostrarlo, porque habrá récord de participantes: la preinscripción superó la barrera de los 150 participantes entre autos y motos. Pilotos de distintas localidades de Neuquén y provincias vecinas se preparan para llegar a Centenario y ser protagonistas de una nueva noche de velocidad.

El antecedente más reciente dejó en evidencia el gran acompañamiento del público y los competidores. La última presentación nocturna fue un verdadero éxito, aunque las condiciones climáticas obligaron a interrumpir la actividad debido a la lluvia. Ante esta situación, la organización decidió continuar con las competencias durante la jornada del domingo, permitiendo completar el espectáculo.

¿Quién será el Rey de Neuquén?

Uno de los grandes atractivos de esta fecha será la presencia de Martín Bentancor, quien llegará con el Área 99 para buscar al Rey de Neuquén. Se trata de un desafío que enfrentará a algunos de los autos más rápidos, en duelos directos donde no habrá tiempos como referencia: el ganador será quien primero cruce la línea de llegada. Una modalidad que promete enfrentamientos apasionantes, donde cada largada será decisiva para demostrar quién es el más rápido.

La propuesta sumará un atractivo especial a la jornada, con la expectativa de ver frente a frente a vehículos de gran potencia, en una competencia donde el único objetivo será llegar primero y quedarse con el reconocimiento de ser el Rey de Neuquén.

La actividad comenzará a las 17:30 con la apertura de puertas. A las 18 se pondrán en marcha las pruebas libres de motos y, desde las 19, comenzarán las competencias para las dos ruedas. Posteriormente, a las 20:30, será el turno de las pruebas libres de autos, mientras que a partir de las 22 se iniciarán las competencias de las distintas categorías de automóviles.

Como es habitual, la inscripción para los competidores será gratuita. Para ello, deben realizar su preinscripción anticipadamente, una iniciativa que permite seguir fomentando la participación de pilotos de toda la región. Para quienes adquieran sus entradas directamente en el autódromo, los valores en puerta serán de $30.000 la entrada general y $40.000 la VIP.