Cada cuánto hay que lavar las almohadas y por qué casi nadie lo hace
A medida que avanza la semana y comienza a sentirse el cansancio acumulado de los últimos días, Aunque muchas personas cambian las sábanas con frecuencia, las almohadas suelen quedar olvidadas dentro de la rutina de limpieza del hogar. Sin embargo, especialistas en higiene y descanso advierten que acumulan ácaros, sudor, restos de piel, humedad y bacterias que pueden afectar la calidad del sueño y generar alergias.
Con la llegada de los días más fríos y el mayor tiempo dentro de casa, cada vez más expertos recomiendan prestar atención a este hábito que casi nadie incorpora correctamente.
Cada cuánto recomiendan lavar las almohadas
De acuerdo con especialistas en limpieza del hogar, lo ideal es lavar las almohadas cada tres o seis meses, dependiendo del uso, el material y si la persona tiene alergias o problemas respiratorios.
En algunos casos, como:
- personas alérgicas
- hogares con mascotas
- ambientes húmedos
- personas que transpiran mucho al dormir
la limpieza debería realizarse con más frecuencia.
Por qué es importante lavarlas
Con el paso del tiempo, las almohadas acumulan:
- ácaros
- polvo
- humedad
- hongos microscópicos
- restos de piel
- bacterias
Todo eso puede generar:
- congestión nasal
- alergias
- irritación en la piel
- malos olores
- problemas respiratorios
- peor descanso
Además, aunque muchas almohadas se vean limpias por fuera, en el interior suelen concentrar gran cantidad de humedad y suciedad invisible.
Cómo lavar las almohadas correctamente
Antes de hacerlo, siempre recomiendan revisar la etiqueta para verificar si pueden ir al lavarropas.
En general:
- las almohadas de fibra sintética suelen poder lavarse normalmente
- las viscoelásticas o de espuma requieren limpieza más delicada
- las de plumas necesitan secado muy cuidadoso
Consejos clave
- usar agua tibia
- elegir jabón suave
- evitar exceso de suavizante
- secarlas completamente antes de volver a usarlas
Un detalle importante es que la humedad interna puede generar olor y moho si no se secan bien.
El error que casi todos cometen
Uno de los errores más frecuentes es pensar que cambiar la funda alcanza para mantenerlas limpias. Los especialistas remarcan que la funda protege, pero no evita que el interior absorba sudor, humedad y partículas microscópicas.
También recomiendan:
- airearlas semanalmente
- evitar acostarse con el pelo mojado
- usar protectores impermeables
- cambiarlas cada dos años aproximadamente
Cómo saber si una almohada ya no sirve
Hay señales claras que indican que una almohada debería reemplazarse:
- perdió la forma
- tiene olor persistente
- está amarillenta
- genera dolor cervical
- tarda mucho en recuperar volumen
En esos casos, aunque se lave, puede haber perdido sus condiciones de higiene y soporte para el descanso.
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