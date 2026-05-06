Cada cuánto hay que lavar las almohadas y por qué casi nadie lo hace

A medida que avanza la semana y comienza a sentirse el cansancio acumulado de los últimos días, Aunque muchas personas cambian las sábanas con frecuencia, las almohadas suelen quedar olvidadas dentro de la rutina de limpieza del hogar. Sin embargo, especialistas en higiene y descanso advierten que acumulan ácaros, sudor, restos de piel, humedad y bacterias que pueden afectar la calidad del sueño y generar alergias.

Con la llegada de los días más fríos y el mayor tiempo dentro de casa, cada vez más expertos recomiendan prestar atención a este hábito que casi nadie incorpora correctamente.

Cada cuánto recomiendan lavar las almohadas

De acuerdo con especialistas en limpieza del hogar, lo ideal es lavar las almohadas cada tres o seis meses, dependiendo del uso, el material y si la persona tiene alergias o problemas respiratorios.

En algunos casos, como:

personas alérgicas

hogares con mascotas

ambientes húmedos

personas que transpiran mucho al dormir

la limpieza debería realizarse con más frecuencia.

Por qué es importante lavarlas

Con el paso del tiempo, las almohadas acumulan:

ácaros

polvo

humedad

hongos microscópicos

restos de piel

bacterias

Todo eso puede generar:

congestión nasal

alergias

irritación en la piel

malos olores

problemas respiratorios

peor descanso

Además, aunque muchas almohadas se vean limpias por fuera, en el interior suelen concentrar gran cantidad de humedad y suciedad invisible.

Cómo lavar las almohadas correctamente

Antes de hacerlo, siempre recomiendan revisar la etiqueta para verificar si pueden ir al lavarropas.

En general:

las almohadas de fibra sintética suelen poder lavarse normalmente

las viscoelásticas o de espuma requieren limpieza más delicada

las de plumas necesitan secado muy cuidadoso

Consejos clave

usar agua tibia

elegir jabón suave

evitar exceso de suavizante

secarlas completamente antes de volver a usarlas

Un detalle importante es que la humedad interna puede generar olor y moho si no se secan bien.

El error que casi todos cometen

Uno de los errores más frecuentes es pensar que cambiar la funda alcanza para mantenerlas limpias. Los especialistas remarcan que la funda protege, pero no evita que el interior absorba sudor, humedad y partículas microscópicas.

También recomiendan:

airearlas semanalmente

evitar acostarse con el pelo mojado

usar protectores impermeables

cambiarlas cada dos años aproximadamente

Cómo saber si una almohada ya no sirve

Hay señales claras que indican que una almohada debería reemplazarse:

perdió la forma

tiene olor persistente

está amarillenta

genera dolor cervical

tarda mucho en recuperar volumen

En esos casos, aunque se lave, puede haber perdido sus condiciones de higiene y soporte para el descanso.