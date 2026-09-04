Qué hacer con las aromáticas en septiembre para que crezcan con fuerza

Requieren algunos cuidados para llegar fuertes a la primavera. Foto ilutrativa.

Con la llegada de septiembre y el aumento gradual de las temperaturas, las plantas aromáticas empiezan a recuperar su ritmo de crecimiento. Es un buen momento para revisar su estado, renovar el sustrato y ajustar los cuidados para que lleguen a la primavera más fuertes y frondosas.

Albahaca, perejil, romero, tomillo, orégano, menta y ciboulette pueden crecer muy bien en macetas o directamente en la huerta, siempre que reciban las condiciones adecuadas.

Revisar las plantas después del invierno

Antes de comenzar con nuevos cuidados, conviene observar cada planta y retirar hojas secas, ramas dañadas y partes que hayan quedado deterioradas por el frío.

La limpieza permite identificar nuevos brotes y mejora la circulación de aire alrededor de la planta.

Revisar la tierra y las macetas

Después de varios meses, el sustrato puede estar compacto y haber perdido nutrientes. Remover suavemente la capa superior ayuda a airearlo.

Si las raíces ocupan demasiado espacio o la planta quedó pequeña para la maceta, septiembre puede ser un buen momento para trasplantarla a un recipiente más grande.

Aumentar el riego de manera gradual

A medida que aumentan las temperaturas, las plantas comienzan a necesitar más agua. Sin embargo, no conviene pasar de un riego escaso a uno excesivo.

Lo ideal es comprobar la humedad de la tierra antes de regar. Si la superficie está seca, se puede aportar agua de manera abundante, evitando que quede acumulada en el plato de la maceta.

Buscar un lugar con buena luz

Las aromáticas necesitan buena iluminación para desarrollarse. Con la llegada de la primavera, conviene revisar si las plantas reciben suficientes horas de luz.

En balcones y patios, también es importante proteger las especies más delicadas de cambios bruscos de temperatura.

Renovar con nutrientes

Un poco de compost maduro o materia orgánica puede ayudar a mejorar el sustrato y acompañar el crecimiento primaveral.

No hace falta excederse con el fertilizante: un suelo sano y bien drenado es más importante que una gran cantidad de nutrientes.

Aprovechar para multiplicarlas

Septiembre también puede ser un buen momento para reproducir algunas aromáticas mediante esquejes o división de matas, dependiendo de la especie.

El romero, el orégano, la menta y algunas otras plantas pueden multiplicarse fácilmente y permitir tener nuevos ejemplares sin comprar más plantas.

Cosechar sin debilitar la planta

Cuando comiencen a aparecer nuevos brotes, la cosecha debe hacerse de manera moderada. En lugar de cortar grandes cantidades de una sola vez, es preferible retirar tallos y hojas de forma regular.

En muchas aromáticas, la poda y cosecha frecuente favorecen una planta más compacta y con nuevos brotes, siempre que se realicen de acuerdo con las características de cada especie.

Un septiembre de cuidados simples

No hace falta hacer grandes cambios para preparar las aromáticas para la primavera. Revisar el estado de las plantas, mejorar el sustrato, controlar el riego, asegurar buena luz y retirar las partes secas puede ser suficiente para acompañar su recuperación.

Con estos cuidados, las aromáticas pueden entrar en la nueva temporada con mejores condiciones para crecer y producir hojas frescas durante los próximos meses.