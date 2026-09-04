Prohíben en Río Negro un juguete viral por riesgo sanitario: cuál es y por qué es peligroso

La venta del juguete Squeezy Dumpling quedó prohibida en Río Negro luego de que se detectaran niveles de benceno superiores a los límites establecidos por la normativa vigente. La medida alcanza a comercios físicos, plataformas digitales y redes sociales y forma parte de una prohibición de alcance nacional.

La decisión fue establecida mediante la Disposición 690/26 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, que determinó la prohibición de importar, fabricar, comercializar y almacenar el producto.

La medida incluye distintas versiones que circulan en el mercado, entre ellas “Dumpling Squishy”, “Squishy Viral con Glitter y Orbis” y “Squishy con Steamer Box”, además de ejemplares genéricos que se comercializan sin marca.

El retiro se dispuso luego de análisis técnicos que confirmaron la presencia de concentraciones de benceno que cuadruplican los límites legales permitidos. Se trata de una sustancia altamente tóxica que puede ingresar al organismo mediante el contacto con la piel o por inhalación.

Qué pasará con los controles en Río Negro

La prohibición ya se encuentra vigente en la provincia. En este marco, la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, a través de sus áreas de Defensa del Consumidor y fiscalización, incorporará la búsqueda de este producto a los controles que se realizan en el territorio provincial.

En caso de detectar ejemplares a la venta, se procederá a su decomiso inmediato, según informaron desde el Gobierno provincial.

La prohibición alcanza tanto a los comercios tradicionales como a las ventas realizadas a través de sitios web, plataformas digitales y redes sociales.

Desde Defensa del Consumidor recomendaron a la población no comprar estos juguetes y prestar especial atención a las condiciones de seguridad de los productos destinados a niños y niñas.

Qué hacer si tenés un Squeezy Dumpling en casa

Ante la presencia de uno de estos juguetes en el hogar, las autoridades recomiendan:

Retirarlo inmediatamente del alcance de niños y niñas.

Colocarlo en una bolsa sin roturas, cerrarla e identificarla claramente antes de desecharlo.

Lavarse bien las manos con agua y jabón después de haberlo manipulado.

Cómo identificar un juguete seguro

Además de retirar el producto prohibido, desde la provincia recordaron la importancia de revisar la información de los juguetes antes de comprarlos.

Los productos deben contar con el Marcado de Conformidad, que funciona como sello de seguridad de fabricación, y presentar el etiquetado correspondiente.

También deben incluir la identificación del importador y las advertencias de uso en castellano, información que permite conocer el origen del producto y las recomendaciones de seguridad.

Las autoridades solicitaron a los comerciantes retirar de manera preventiva y obligatoria el Squeezy Dumpling y sus variantes de los puntos de venta.

Dónde denunciar si lo encontrás a la venta

Si un consumidor detecta este juguete en un comercio, sitio web o cuenta de redes sociales de Río Negro, puede realizar una denuncia ante Defensa del Consumidor de la provincia a través de su plataforma oficial.