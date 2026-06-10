Canelones de ricota y calabaza: la receta fácil, liviana y llena de sabor para el invierno

Hay platos que tienen sabor a hogar. Los canelones están entre ellos. Pero esta versión de ricota y calabaza suma un toque más liviano y delicado sin resignar cremosidad ni sabor. Ideales para un almuerzo familiar, una cena de invierno o simplemente para darse un gusto, combinan ingredientes simples con una preparación que sorprende por lo rica y rendidora.

La dulzura natural de la calabaza, el aporte cremoso de la ricota y la mozzarella derretida convierten a esta receta en una de esas que vale la pena guardar para repetir una y otra vez.

El secreto está en el relleno

La combinación de calabaza asada, ricota y queso logra una textura suave y un sabor equilibrado que se potencia con especias como nuez moscada, cúrcuma, romero y pimienta.

Además, el agregado de jamón y una cucharada de queso crema aporta un plus de cremosidad que hace que cada bocado resulte irresistible.

Ingredientes para los canelones

Para el relleno

1 calabaza o zapallo anco chico

1 cebolla

250 gramos de ricota

250 gramos de mozzarella

1 cucharada de queso crema

100 gramos de jamón

Pimentón

Cúrcuma

Romero

Pimienta

Sal

Nuez moscada

Aceite de oliva

Para los panqueques

300 ml de leche

2 huevos

125 gramos de harina

Sal a gusto

Manteca para la sartén

Cómo prepararlos paso a paso

Comenzá cocinando la calabaza hasta que esté tierna. Mientras tanto, rehogá la cebolla con un poco de aceite hasta que quede transparente.

Una vez lista la calabaza, pisala hasta obtener un puré y mezclala con la cebolla, la ricota, la mozzarella rallada, el queso crema y el jamón picado. Condimentá con pimentón, cúrcuma, romero, pimienta, nuez moscada y sal a gusto.

Para los panqueques, mezclá la leche, los huevos, la harina y una pizca de sal hasta obtener una preparación homogénea. Cocinalos en una sartén apenas enmantecada hasta formar discos finos.

Luego rellená cada panqueque con la mezcla de ricota y calabaza, enrollalos y acomodalos en una fuente para horno.

La salsa que completa el plato

Para acompañar estos canelones se puede utilizar una salsa boloñesa casera, aunque también quedan deliciosos con salsa de tomate, salsa blanca liviana o una combinación de ambas.

Antes de llevarlos al horno, cubrirlos con la salsa elegida y un poco más de mozzarella para lograr ese gratinado irresistible que convierte a los canelones en un clásico.

Una receta perfecta para los días frescos

Reconfortantes, fáciles de preparar y con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina, estos canelones de ricota y calabaza son una alternativa ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y llena de sabor.

Porque a veces los platos más simples son también los que mejor reúnen a todos alrededor de la mesa.