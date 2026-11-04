No tires la cáscara de palta: para qué la mezclan con vinagre y qué cuidados hay que tener

La cáscara de palta, que habitualmente termina en la basura, se convirtió en protagonista de un curioso truco casero para el cuidado de las plantas. La propuesta consiste en licuarla con vinagre y agua para obtener una preparación que algunos aficionados a la jardinería utilizan en macetas y jardines.

Según publicó El Cronista, esta combinación ganó popularidad por su bajo costo y por la posibilidad de reutilizar residuos orgánicos. Sin embargo, aunque se le atribuyen propiedades nutritivas y protectoras, no existen pruebas suficientes de que la mezcla funcione como fertilizante o tratamiento eficaz contra las plagas.

Para qué sirve licuar cáscara de palta con vinagre

La idea detrás de este truco es aprovechar los minerales presentes en la cáscara de la palta, entre ellos calcio, magnesio y fósforo, nutrientes que participan en distintos procesos de crecimiento de las plantas.

Por otra parte, el vinagre contiene ácido acético, una sustancia conocida por sus propiedades antimicrobianas.

Quienes utilizan esta preparación le atribuyen diferentes beneficios:

Aprovechar residuos orgánicos: permite reutilizar una parte de la palta que normalmente se descarta.

permite reutilizar una parte de la palta que normalmente se descarta. Aportar minerales: la cáscara contiene nutrientes, aunque no está comprobado cuánto pueden aprovechar las plantas al aplicarla de esta manera.

la cáscara contiene nutrientes, aunque no está comprobado cuánto pueden aprovechar las plantas al aplicarla de esta manera. Cuidar el suelo: se presenta como una alternativa casera para el mantenimiento de las macetas.

se presenta como una alternativa casera para el mantenimiento de las macetas. Prevenir plagas: es uno de sus usos más difundidos, aunque no cuenta con evidencia suficiente que lo respalde.

Es importante tener presente que el vinagre puede dañar las plantas, especialmente cuando entra en contacto con hojas y brotes o se utiliza en concentraciones inadecuadas.

Cómo se prepara la mezcla de cáscara de palta y vinagre

La receta que circula en distintos portales de jardinería propone un procedimiento sencillo.

Ingredientes:

La cáscara de una palta.

Vinagre blanco o de manzana.

Agua.

Preparación paso a paso:

Lavar bien la cáscara para retirar los restos de pulpa. Cortarla en pequeños trozos. Colocarla en una licuadora. Agregar vinagre previamente diluido en agua. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Colar para retirar los residuos sólidos.

La receta difundida utiliza una parte de vinagre por cada dos partes de agua. Sin embargo, esa proporción no está validada como segura para regar plantas, por lo que no se recomienda aplicarla directamente sobre raíces, hojas o tierra sin asesoramiento especializado.

Qué precauciones hay que tener antes de usar vinagre en las plantas

Aunque se trate de un ingrediente habitual de la cocina, natural no significa necesariamente inofensivo.

La Universidad de Connecticut advierte que el ácido acético del vinagre puede provocar daños en los tejidos vegetales. Además, su uso reiterado puede afectar temporalmente las condiciones del suelo.

Por eso, antes de incorporar cualquier preparado casero a la rutina de jardinería, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones:

Evitar aplicar vinagre directamente sobre hojas, flores y raíces.

No utilizar mezclas caseras como reemplazo de fertilizantes formulados para plantas.

Identificar correctamente las plagas antes de intentar combatirlas.

Evitar experimentar con plantas recién trasplantadas o debilitadas.

Cómo aprovechar la cáscara de palta sin dañar las plantas

Una alternativa más recomendable es incorporar las cáscaras de palta al compost, cortadas en trozos pequeños y mezcladas con otros residuos orgánicos.

Durante el proceso de descomposición, estos materiales pueden contribuir a la formación de materia orgánica que posteriormente se utiliza para mejorar el suelo.

De esta manera, es posible reducir los desperdicios de cocina y aprovechar la palta de una forma más segura, sin recurrir a preparados ácidos que podrían perjudicar las plantas.

La clave está en distinguir entre los trucos que se vuelven populares en internet y las prácticas de jardinería que cuentan con respaldo técnico.