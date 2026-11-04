Biguá juega un partido clave ante Peñarol, por la Liga Femenina de básquet

Biguá tendrá su sexta función en la Liga Femenina de básquet y tratará de abrochar la segunda victoria ante su gente. Este jueves 5 de noviembre, desde las 21, recibirá a Peñarol de Mar del Plata, el único equipo que todavía no ganó en la Conferencia Sur. Las neuquinas, que vienen de caer en sus compromisos porteños ante Boca y Vélez, irán por la recuperación.

A pesar de las derrotas, las dirigidas por Javier Ielmini mostraron muy buenos pasajes de juego en la Capital Federal y deberán repetirlos este jueves si quieren mejorar su registro de 1-4. Las marplatenses, que el viernes se medirán con Independiente en La Caldera, intentarán cortar la racha.

Catalina Taño es una de las piezas claves en el perímetro de las Bigualas. (Archivo)

Así llega Biguá

Con Julieta Tell como líder ofensiva (promedia 12.4 puntos por partido) y buen poder rebotero en Agustina Jourdheuil (7.8) y Clara Della Rosa (8), el equipo transita por un buen momento. Le falta regularidad y es lógico en un equipo que todavía está en formación, con un interesante perímetro conformado por Catalina Taño, Florencia Ortiz y Charo Lértora.

Enfrente estarán las Milrayitas, que tienen en la histórica Celeste Selent a su máximo exponente. Volvió a la actividad y el 16 de octubre pasado se transformó en la jugadora más longeva en jugar la Liga Nacional, con 42 años, 11 meses y 11 días. Hasta el momento promedia 7.8 puntos juego, en un equipo que todavía está en formación y que tiene como máxima anotadora a una conocida de la zona: Guadalupe Demarsico, ex Independiente, con una media de 9.