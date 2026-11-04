Biguá juega un partido clave ante Peñarol, por la Liga Femenina de básquet
Las Verdes serán locales en El Nido, este jueves a las 21. Buscarán su segundo triunfo en la Conferencia Sur.
Biguá tendrá su sexta función en la Liga Femenina de básquet y tratará de abrochar la segunda victoria ante su gente. Este jueves 5 de noviembre, desde las 21, recibirá a Peñarol de Mar del Plata, el único equipo que todavía no ganó en la Conferencia Sur. Las neuquinas, que vienen de caer en sus compromisos porteños ante Boca y Vélez, irán por la recuperación.
A pesar de las derrotas, las dirigidas por Javier Ielmini mostraron muy buenos pasajes de juego en la Capital Federal y deberán repetirlos este jueves si quieren mejorar su registro de 1-4. Las marplatenses, que el viernes se medirán con Independiente en La Caldera, intentarán cortar la racha.
Así llega Biguá
Con Julieta Tell como líder ofensiva (promedia 12.4 puntos por partido) y buen poder rebotero en Agustina Jourdheuil (7.8) y Clara Della Rosa (8), el equipo transita por un buen momento. Le falta regularidad y es lógico en un equipo que todavía está en formación, con un interesante perímetro conformado por Catalina Taño, Florencia Ortiz y Charo Lértora.
Enfrente estarán las Milrayitas, que tienen en la histórica Celeste Selent a su máximo exponente. Volvió a la actividad y el 16 de octubre pasado se transformó en la jugadora más longeva en jugar la Liga Nacional, con 42 años, 11 meses y 11 días. Hasta el momento promedia 7.8 puntos juego, en un equipo que todavía está en formación y que tiene como máxima anotadora a una conocida de la zona: Guadalupe Demarsico, ex Independiente, con una media de 9.
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