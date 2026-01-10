Chau a la freidora de aire: El nuevo electrodoméstico que prepara comidas de 9 maneras distintas 

El furor por las freidoras de aire dio paso a una nueva generación de electrodomésticos de cocina. En Europa, Lidl incorporó a su catálogo la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest, un modelo que combina en un solo equipo funciones de freidora, mini horno y deshidratador, pensado para cocinar con poco o nada de aceite y aprovechar mejor el espacio en la encimera.

Su diseño tipo horno, la capacidad de 12 litros y la potencia de 1800 W la convierten en una opción práctica para familias o para quienes buscan preparar varias raciones a la vez sin encender el horno tradicional. Además, está orientada a quienes quieren mantener una alimentación más equilibrada sin renunciar a texturas crujientes.

Con la llegada de nuevos modelos multifunción, muchos usuarios empiezan a dejar de lado las freidoras de aire clásicas y miran estos equipos “todo en uno” que permiten hornear, asar o gratinar en el mismo aparato. La propuesta de Silvercrest apunta precisamente a ese público: personas que quieren cocinar rápido, con manejo sencillo y sin llenar la cocina de aparatos distintos.

Cómo funciona la freidora 9 en 1 de Lidl

La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest es un equipo multifunción que trabaja con un sistema de aire caliente de alta velocidad. Dispone de pantalla táctil y programas automáticos que ajustan tiempo y temperatura, de 40 °C a 200 °C, para distintos tipos de recetas. La marca presenta este modelo como un producto pensado para cocinar sin grasa añadida y con consumos más contenidos que un horno convencional.

La máquina cuenta con una ventana panorámica XL y luz interior, lo que permite seguir la cocción sin abrir la puerta y sin perder calor. Por dentro ofrece varios niveles para colocar bandejas o accesorios, de modo que se puedan preparar varias elaboraciones a la vez o adaptar el espacio al tamaño de cada plato.

Este tipo de aparato está pensado para quienes quieren reemplazar varios electrodomésticos: puede ocupar el lugar de una freidora tradicional, un pequeño horno eléctrico e incluso una parrilla de sobremesa para ciertas preparaciones. La circulación uniforme del aire caliente ayuda a conseguir alimentos dorados por fuera y tiernos por dentro, desde verduras asadas hasta piezas de pollo completas.

En qué consiste que prepare comidas de 9 maneras distintas

Según la descripción oficial, la freidora 9 en 1 permite cocinar de hasta nueve formas diferentes, entre ellas freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor, deshidratar y rostizar al estilo “rotisserie”. Estos modos se combinan con programas preconfigurados para patatas fritas, pollo, verduras u otras recetas habituales, lo que facilita el uso para quienes no quieren ajustar manualmente cada parámetro.

El equipo incluye un temporizador estándar de 1 a 60 minutos y un modo específico de deshidratación de 1 a 24 horas, pensado para frutas, hierbas o snacks crujientes. Esta función, sumada a la posibilidad de cocinar prácticamente sin aceite, la convierte en una opción interesante para quienes preparan colaciones caseras o buscan aprovechar mejor los alimentos frescos.

Entre los accesorios se cuentan varias bandejas de rejilla para hornear o deshidratar, una bandeja continua, un espetón giratorio para pollo, una cesta redonda para patatas, un set de pinchos para kebab y un asa para extraer las piezas calientes con seguridad. Muchos de estos componentes son aptos para lavavajillas, lo que simplifica la limpieza diaria. El paquete se completa con un pequeño libro de recetas pensado para aprovechar al máximo las funciones del aparato desde el primer día.

Ficha rápida: datos clave de la freidora 9 en 1 Silvercrest

Según la información disponible en la web oficial de Lidl y en medios especializados, estos son algunos puntos a tener en cuenta antes de comprarla:

Potencia y capacidad: 1800 W de potencia y 12 litros de volumen interior, pensados para cocinar raciones familiares o varias preparaciones al mismo tiempo.

Rango de uso: temperatura regulable entre 40 °C y 200 °C, con temporizador de 1 a 60 minutos y función de deshidratado que puede prolongarse hasta 24 horas.

Funciones y accesorios: ofrece nueve modos de cocción distintos y un conjunto amplio de bandejas, cesta giratoria, rotisserie y pinchos, con piezas desmontables compatibles con lavavajillas.

Precio y disponibilidad: se comercializa en Lidl España como producto de la marca Silvercrest, con un precio orientativo en torno a 79,99 euros y venta principalmente a través de la tienda online oficial, sujeto a cambios según el catálogo y las promociones vigentes.