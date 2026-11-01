Forestación y madera en la Patagonia: una industria productiva con potencial territorial

Una característica cortina de álamos en el Alto Valle, al norte de la Patagonia. Foto: Alma Terzibachian

El Alto Valle no nació de la suma de ciudades aisladas. Fue construido como un sistema territorial integrado, organizado a partir de grandes infraestructuras: el riego, el ferrocarril, la energía y las rutas. Estas transformaron un territorio árido en una región productiva, configurando un paisaje donde la actividad económica, los asentamientos urbanos y los recursos naturales se desarrollaron de manera interdependiente.



Dentro de ese sistema, la forestación también tuvo un papel fundamental. Las cortinas de álamos, características del paisaje valletano, no solo protegieron los cultivos del viento, sino que constituyeron un recurso forestal con potencial productivo. Sin embargo, la madera no logró consolidarse plenamente como parte de una cadena industrial vinculada a la construcción.



Hoy, cuando la arquitectura enfrenta el desafío de reducir su impacto ambiental y optimizar los procesos constructivos, resulta necesario revisar esa mirada.



La madera ofrece oportunidades para desarrollar sistemas industrializados, reducir tiempos de obra, mejorar el desempeño térmico de los edificios y promover nuevas actividades económicas. Desde los entramados livianos hasta los sistemas estructurales industrializados, permite explorar alternativas constructivas contemporáneas. Su utilización exige conocimiento técnico, control de humedad, tratamientos adecuados y cumplimiento de reglamentaciones como el CIRSOC 601.



Pero el verdadero potencial no está únicamente en el material, sino en lo que somos capaces de construir alrededor de él.



Una experiencia interesante es la del Grupo Talca, estudio de arquitectura chileno fundado en 2003 por los arquitectos Martín del Solar y Rodrigo Sheward.



Su trabajo, desarrollado principalmente en territorios rurales y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, propone una arquitectura que reconoce los recursos disponibles, recupera saberes tradicionales y potencia la mano de obra local.



Su enfoque reivindica una dimensión fundamental del oficio: la arquitectura no se construye solamente desde el pensamiento proyectual, sino también desde el conocimiento de quienes trabajan con sus manos. Escuchar a las comunidades, comprender sus capacidades y utilizar materiales del lugar permite que cada intervención genere valor más allá del edificio construido.

Esta perspectiva invita a revisar nuestros propios procesos productivos. El proyecto arquitectónico puede convertirse en un instrumento de innovación, capaz de vincular materiales naturales, conocimiento técnico, industria y trabajo local. También exige superar prejuicios culturales que todavía asocian determinados sistemas constructivos con soluciones precarias o de menor calidad.



Río Negro cuenta con un marco normativo forestal, encabezado por la Ley Provincial Q Nº 757, y con instrumentos nacionales de promoción como la Ley 25.080. Sin embargo, disponer de legislación y recursos no garantiza por sí mismo el desarrollo de una industria.

La iniciativa provincial de diseñar, junto con la Universidad Nacional de Río Negro, el INTI y el INTA, una tecnicatura en construcción sostenible con madera representa una oportunidad para vincular formación profesional, producción forestal y empleo calificado. Estas acciones de investigación, infraestructura industrial, certificación de materiales y políticas sostenidas que permitan agregar valor en la región.



Esta discusión también debe incorporar al arbolado urbano. En ciudades caracterizadas por veranos intensos, fuerte radiación solar y vientos frecuentes, los árboles constituyen una infraestructura ambiental fundamental. Su planificación requiere criterios técnicos, selección adecuada de especies, mantenimiento y continuidad de las políticas públicas.



Aunque la forestación productiva y el arbolado urbano cumplen funciones diferentes, ambos expresan la necesidad de pensar el territorio desde una perspectiva integral.



El Alto Valle tiene una historia que demuestra su capacidad para transformar infraestructura y recursos en desarrollo. La pregunta es si seremos capaces de volver a articular producción, conocimiento, industria y planificación para que la madera deje de ser solamente un recurso disponible y se convierta en una verdadera oportunidad de desarrollo regional.