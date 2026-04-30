Cómo bajar la factura de luz en invierno: el truco poco conocido para mantener el calor

Cuando llega el invierno, el uso de estufas eléctricas, caloventores y otros equipos hace que la boleta de luz aumente mes a mes. Sin embargo, más allá de apagar luces o desenchufar electrodomésticos, existe una estrategia clave que muchos pasan por alto y que puede marcar la diferencia.

El truco: aprovechar el calor y no perderlo

El secreto no está solo en consumir menos, sino en evitar que el calor se escape. Gran parte del gasto energético ocurre porque los ambientes no retienen la temperatura.

El truco consiste en sellar filtraciones de aire frío:

Colocar burletes en puertas y ventanas

Usar cortinas gruesas o térmicas

Tapar rendijas con elementos simples (como rollos de tela o almohadones)

Esto permite que el calor se mantenga por más tiempo y reduce la necesidad de usar calefacción constantemente.

Por qué funciona

Cuando el aire frío entra y el caliente se pierde, los equipos eléctricos trabajan más tiempo y consumen más energía. Al mejorar el aislamiento:

Se reduce el consumo eléctrico

Los ambientes se mantienen templados por más tiempo

Se evita el uso continuo de estufas

Es una solución simple, pero con impacto directo en la factura.

Otros hábitos que ayudan a ahorrar

Además de este truco, hay pequeñas acciones que suman:

Mantener la calefacción entre 20 y 22 grados

Aprovechar la luz solar durante el día

Apagar o bajar la intensidad de los equipos al dormir

Evitar calefaccionar espacios que no se usan

Menos consumo, mismo confort

Ahorrar en invierno no significa pasar frío. Con pequeños cambios y una mejor gestión del calor, es posible lograr una casa cálida y eficiente, sin que la factura de luz sea un problema.

A veces, el mayor ahorro no está en usar menos, sino en usar mejor lo que ya tenés.