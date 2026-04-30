Cómo bajar la factura de luz en invierno: el truco poco conocido para mantener el calor
Con el frío, el consumo eléctrico se dispara. Pero hay un truco simple y poco conocido que puede ayudarte a bajar la factura de luz sin dejar de calefaccionar tu casa.
Cuando llega el invierno, el uso de estufas eléctricas, caloventores y otros equipos hace que la boleta de luz aumente mes a mes. Sin embargo, más allá de apagar luces o desenchufar electrodomésticos, existe una estrategia clave que muchos pasan por alto y que puede marcar la diferencia.
El truco: aprovechar el calor y no perderlo
El secreto no está solo en consumir menos, sino en evitar que el calor se escape. Gran parte del gasto energético ocurre porque los ambientes no retienen la temperatura.
El truco consiste en sellar filtraciones de aire frío:
- Colocar burletes en puertas y ventanas
- Usar cortinas gruesas o térmicas
- Tapar rendijas con elementos simples (como rollos de tela o almohadones)
Esto permite que el calor se mantenga por más tiempo y reduce la necesidad de usar calefacción constantemente.
Por qué funciona
Cuando el aire frío entra y el caliente se pierde, los equipos eléctricos trabajan más tiempo y consumen más energía. Al mejorar el aislamiento:
- Se reduce el consumo eléctrico
- Los ambientes se mantienen templados por más tiempo
- Se evita el uso continuo de estufas
Es una solución simple, pero con impacto directo en la factura.
Otros hábitos que ayudan a ahorrar
Además de este truco, hay pequeñas acciones que suman:
- Mantener la calefacción entre 20 y 22 grados
- Aprovechar la luz solar durante el día
- Apagar o bajar la intensidad de los equipos al dormir
- Evitar calefaccionar espacios que no se usan
Menos consumo, mismo confort
Ahorrar en invierno no significa pasar frío. Con pequeños cambios y una mejor gestión del calor, es posible lograr una casa cálida y eficiente, sin que la factura de luz sea un problema.
A veces, el mayor ahorro no está en usar menos, sino en usar mejor lo que ya tenés.
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