Cómo guardar la ropa de invierno para que ocupe menos espacio y mantenerla en buen estado

El truco para guardar la ropa de invierno y liberar espacio en el placard. Foto ilustrativa.

Con la llegada de los días más cálidos comienza el tradicional cambio de temporada en el placard. Camperas, sweaters, bufandas y mantas empiezan a ocupar un espacio que durante los próximos meses será necesario para la ropa más liviana.

Pero guardar la ropa de invierno no significa simplemente doblarla y meterla en una caja. Una buena organización permite ganar espacio, evitar humedad y malos olores y conservar las prendas en mejores condiciones.

El primer paso es no guardar todo

Antes de empezar, conviene separar las prendas que realmente se van a volver a usar. Es un buen momento para revisar sweaters, abrigos y pantalones que ya no se utilizan, están muy deteriorados o necesitan reparación.

Guardar menos prendas también significa necesitar menos espacio.

Lavar antes de guardar

Una de las recomendaciones más importantes es guardar la ropa limpia y completamente seca. Los restos de transpiración, perfume o suciedad pueden generar manchas y malos olores después de varios meses.

Los abrigos que no puedan lavarse en casa pueden llevarse a una tintorería antes de guardarlos.

Cómo doblar los sweaters para ahorrar lugar

Los sweaters ocupan mucho espacio cuando se apilan de manera desordenada. Una alternativa es doblarlos y colocarlos en forma vertical dentro de cajas o cajones, en lugar de hacer grandes pilas.

De esta manera se aprovecha mejor el espacio y además es más fácil identificar cada prenda sin tener que desarmar todo el montón.

Usar bolsas al vacío con cuidado

Las bolsas de compresión pueden ser útiles para reducir considerablemente el volumen de camperas, acolchados y otras prendas voluminosas.

Sin embargo, no son necesarias para toda la ropa. Antes de utilizarlas conviene revisar las indicaciones de cuidado de cada prenda y evitar comprimir durante largos períodos materiales que puedan deformarse.

Qué conviene guardar en cajas

Las cajas con tapa son prácticas para organizar prendas pequeñas y medianas como bufandas, gorros, guantes y algunos sweaters.

Una buena idea es separar la ropa por categorías y colocar una etiqueta en cada caja. Así, cuando llegue nuevamente el invierno, será mucho más fácil encontrar lo necesario.

Aprovechar el espacio debajo de la cama

Si el placard no tiene suficiente lugar, el espacio debajo de la cama puede convertirse en un excelente sector de almacenamiento.

Se pueden utilizar cajas bajas con tapa o contenedores especialmente diseñados para ese espacio. Lo importante es mantener las prendas protegidas del polvo y la humedad.

No guardar la ropa en lugares húmedos

El lugar elegido para almacenar la ropa es tan importante como la forma de doblarla. Hay que evitar espacios con humedad, filtraciones o poca ventilación.

Antes de guardar las prendas durante varios meses, asegurarse de que el recipiente esté completamente limpio y seco.

Un truco para encontrar todo fácilmente

Además de etiquetar las cajas, se puede hacer una pequeña lista con lo que contiene cada una. Por ejemplo: “sweaters”, “bufandas y accesorios” o “abrigos”.

Así, cuando vuelva el frío, no será necesario abrir todos los contenedores para encontrar una determinada prenda.

Con una selección previa, prendas limpias, buenos métodos de doblado y recipientes adecuados, el cambio de temporada puede liberar una buena cantidad de espacio en el placard.

La clave es guardar de manera organizada y no llenar cualquier espacio disponible, para que la ropa se conserve bien y el próximo cambio de temporada resulte mucho más sencillo.